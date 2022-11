Polizei ermittelt wegen Graffiti im Bereich Steinfurther Mühle

Diverse Graffiti und Schmierereien haben unbekannten Täter in der Straße Steinfurther Mühle in Mielkendorf hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mielkendorf. Unbekannte Täter haben im Bereich Steinfurther Mühle in Mielkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine ganze Reihe von Graffiti und Schmierereien hinterlassen. Die Aktion dürfte, so die Ermittlungen der Polizei, am vergangenen Sonnabend, 12. November, in den späteren Abendstunden nach 22.30 Uhr über die Bühne gegangen sein.

Der oder die mutmaßlichen Schmierfinken verzierten laut Polizeimeldung Verkehrszeichen, ein Buswartehäuschen, Mülleimer, ein Stromkasten, einen Laternenmast sowie auch die Fahrbahn vor dem Bushaltehäuschen. Damit verursachten die Sprayer hohen Sachschaden. Vermehrt hat die Polizei die Schriftzeichen „btw“ gefunden sowie auch die Schriftzüge „Fuck the Police“ oder „Road to Hell“, die auf der Fahrbahn in Mielkendorf aufgebracht wurden.

Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise und Beobachtungen zu dem fraglichen Zeitraum in der Straße Steinfurther Mühle. Die Polizeistation in Molfsee bittet Zeugen, sich unter Tel. 04347/90296830 zu melden.