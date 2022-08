Ein Hausbesitzer in Rieseby hat ein Einbrecher-Quartett auf frischer Tat ertappt. Zwei der Männer schnappte die Polizei kurz darauf am Bahnhof von Rieseby. Zwei flohen mit E-Rollern.

Zwei der vier Einbrecher von Rieseby kamen nicht weit. Die Polizei nahm sie am Bahnhof fest.

Einbrecher in Rieseby festgenommen

Rieseby. Zwei Einbrecher gingen der Polizei am Mittwoch, 17. August, in Rieseby direkt nach der Tat am Nachmittag ins Netz. Zwei weitere, die beteiligt waren, konnten mit E-Scootern entkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße hatte das Einbrecher-Quartett am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr überrascht, als er nach Hause kam und eines der Fenster aufgehebelt vorfand. Alle vier flohen nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster in Richtung Bahnhof Rieseby. Der Hausbesitzer hatte sofort die Polizei gerufen.

Lesen Sie auch

Der Geschädigte erkannte wenig später zwei der Männer am Bahnhof Rieseby wieder. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen vorläufig fest. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren Maßnahmen kamen sie zunächst auf freien Fuß. Die anderen beiden Männer sind noch nicht gefasst. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt.