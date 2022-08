Die Planungen für den nächsten R.SH Pop am Strand haben schon begonnen. Wieder ist der Südstrand in Eckernförde Austragungsort des Festivals 2023. Und zwei Top-Acts sind bereits bestätigt.

Sie sollte schon dieses Jahr kommen. Jetzt hat Lena Meyer-Landrut für den Pop am Strand 2023 in Eckernförde zugesagt

Eckernförde. Die Party ist vorbei. Doch die nächste steht bereits bevor. Nach dem erfolgreichen R.SH Pop am Strand mit über 12 000 Besuchern kündigt der Sender das nächste Festival in Eckernförde für den 8. Juli 2023 an. Zum Pop am Strand werden dann ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut und Alvaro Soler als Top-Acts erwartet.

Sonnabend jubelte das Publikum am Eckernförder Südstrand noch Wincent Weiss, Lotte, Lea und Christopher zu, jetzt laufen die Planungen für das kommende Jahr. Zum Pop am Strand 2023 hat die Gewinnerin des European Song Contests 2010 (“Satellite“), Lena Meyer-Landrut, zugesagt. Sie sollte ursprünglich schon in diesem Jahr nach Eckernförde kommen, musste aber aus persönlichen Gründen ihre Konzerttermine für 2022 verschieben.

Das Festival bleibt Eckernförde treu

Fest steht auch ein zweiter Künstler für das kommende Jahr am Südstrand: Alvaro Soler. Der Halbspanier soll mit seinen Hits mediterranes Flair an die Ostseeküste bringen. Schon 2019 war der 31-Jährige zu Gast beim Pop am Strand. Auf vielfachen Wunsch, so R.SH, sei der Sänger mit seinen Songs „Sofia“, „La Cintura“, „Magia“ und „Solo Para Ti“ im nächsten Jahr wieder mit dabei.

Das Festival, das mehrere Jahre in Damp stattfand, bleibt damit auch 2023 in Eckernförde. R.SH-Programmdirektor Dirk Klee erwartet mit Lena und Alvaro Soler eine „unvergessliche Strandparty“. Weitere Künstler für den nächsten Pop am Strand sollen demnächst bekannt gegeben werden.

Tickets können schon jetzt mit einem Frühbucherrabatt unter www.RSH.de erworben werden.