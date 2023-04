﻿Positive Signale: Übernimmt Ehepaar insolventen Dorfladen in Bordesholm?

Es gibt positive Signale, dass eine Grundversorgung durch ein Lebensmittelgeschäft in Alt-Bordesholm auch noch ab Juni läuft. Die Gmbh Dorfladen am Wildhof, die im März Insolvenz angemeldet hatte, der Förderverein und Bürgermeister Ronald Büssow haben ein Gespräch mit einem Ehepaar geführt.

Der Dorfladen in der Wildhofstraße hat Insolvenzantrag gestellt.

Bordesholm. Verträge sind noch nicht unterschrieben: Es gibt aber sehr positive Signale, dass der Dorfladen in Bordesholm, für den im März Insolvenzantrag gestellt wurde, ab Juni weiterhin existieren wird. Die GmbH-Geschäftsführer und Vertreter des Fördervereins „Unser Schlotti“ haben offenbar wunschgemäß ein Ehepaar gefunden, dass den Laden übernehmen und den Verkauf in der Wildhofstraße 17 fortführen will. „Sie haben um eine Bedenkzeit bis Mitte Mai gebeten“, teilten die GmbH-Geschäftsführer Maike Brzakala und Jan Tollgreve mit. Parallel sei man aber offen für weitere Interessenten.

Die „Dorfladen am Wildhof GmbH“, die am 24. März wegen zu hoher Personal- und Energiekosten die Notbremse ziehen musste und das Insolvenzverfahren beantragt hatte, wird am 31. Mai aufgelöst. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Geschäftsbetrieb regulär weiterlaufen. Einen Ausverkauf, wie auch schon mal angedacht, wird es nicht geben. „Die Lieferanten haben eine Weiterbelieferung bis zum 31. Mai und darüber hinaus zugesagt. Bela aus Neumünster will auch weiterhin der Hauptlieferant sein“, sagte Maike Brzakala.

Bordesholm: Verkauf im Dorfladen läuft bis Ende Mai vorerst weiter

Die Öffnungszeiten des Geschäftes bis 31. Mai: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr und sonnabends 8 bis 12 Uhr. Den Brötchenverkauf am Sonntag kann man derzeit aber nicht anbieten. „Wir werden die angegegeben Geschäftszeiten mit zwei Vollzeitkräften, einer 520-Euro-Kraft und dem Einsatz von Vereinsmitgliedern gewährleisten“, betonte Brzakala.

Neue Marktleiterin ist Heike Howe, die bislang schon als Mitarbeiterin tätig war. Die bisherige Marktleiterin Eva Struck hat sich beruflich verändert.

Gehen von einem Weiterbetrieb aus: Maike Brzakala (von links), Geschäftsführerin der insolventen GmbH, Fördervereinsmitglied Christoph Fischer und Mitarbeiterin Heike Howe gehen davon aus, dass der Verkauf ab Juni im Dorfladen weitergeht. © Quelle: Frank Scheer

Das Geschäft bietet weiterhin über 1000 Produkte an. „Wir sind nicht teurer als Famila, mit Discountern können wir aber nicht mithalten“, so Heike Howe. „Und wenn etwas fehlen sollte, versuchen wir es, schnellstens zu bestellen.“ Im Laden selbst hat es auch bereits erste Veränderungen gegeben. „Einer der stromfressenden neuen Standkühlschränke ist gegen eine deutlich sparsamere Truhe ausgetauscht worden“, so die Geschäftsführerin.

Man habe damals beim Betrieb sicherlich Anfängerfehler gemacht, räumte sie ein. Der Kühlschrank zum Beispiel sei mit einem Jahresverbrauch von über 12 000 Kilowattstunden angegeben, da habe man eigentlich schon reagieren müssen. Die Truhe verbrauche nun einen Bruchteil davon, so Fördervereinsmitglied Christoph Fischer.

Das Gespräch mit dem möglichen Betreiberehepaar, das im Amt Bordesholm beheimatet ist, sei vielversprechend gewesen, betonte Maike Brzakala. Das bestätigte auch Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), der mit am Tisch gesessen hatte. „Die Grundversorgung im Quartier Alt-Bordesholm muss gewährleistet bleiben, dafür werde ich mich auch einsetzen“, betonte der Gemeindechef. „Man muss immer aufpassen, das hier keine Wettbewerbsverzerrung entsteht.

Einer der stromfressenden Standkühlschränke ist bereits durch eine deutlich sparsamere Kühltruhe ausgetauscht worden. © Quelle: Frank Scheer

Allerdings könne die Gemeinde zum Beispiel die Schaffung eines ,sozialen Treffpunkts’ über den Verein vorantreiben. Büssow ist selbst Mitglied im Verein. Man müsse über neue Einnahmequellen für den Laden nachdenken: die Belieferung des Kiosks an der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule oder ein Käsestand auf dem Wochenmark sind neue Idee. Auch eine Versorgung von Radfahrern in einer kleinen Ecke im hinteren Teil des Ladens unter dem Motto „Snack am Heck“ ist im Gespräch. Der Verein werde sich jetzt auch um eine Ladestation für E-Bikes bemühen.

Die Weichen seien nun auf Zukunft gestellt, betonte der GmbH-Geschäftsführer Jan Tollgreve. Er hofft, dass die Kundinnen und Kunden nun mit den Füßen abstimmen und den Laden nicht mehr nur als „Notnagel für eine Tüte Milch betrachten“. Es sehe nach Angaben der GmbH-Geschäftsführer auch gut aus, dass die Poststelle bleiben wird. Ob auch die Lottoannahme aufrecht erhalten bleibt, ist aber offen.