﻿So funktioniert die neue Poststation in Osdorf

In Osdorf wurde eine neue Poststation in Betrieb genommen, die in der Hauptstraße direkt neben dem Schlachter Siemsen steht. Was sie für einen neuen Service bietet und ob sie die bestehende Filiale ersetzen soll.

Osdorf. Noch ist sie die nördlichste aller Poststationen, doch das soll nicht so bleiben. Die Post setzt auf ein neues 24/7-Angebot, das sowohl Paket- als auch Brief-Service bietet. In Osdorf hat jetzt die zweite Poststation Schleswig-Holsteins eröffnet. Aussehen tut sie fast genau wie die bereits bekannten Paketstationen. Der Unterschied: An einer Poststation können Kunden auch Briefmarken kaufen und ihre frankierten Briefe dann direkt in den integrierten Briefkasten werfen.

Die neue Station in der Hauptstraße 6 – 8 wird bereits gut genutzt. Am Freitagvormittag konnte Postbote Ian Blaza aus knapp der Hälfte der vorhandenen 26 Fächer Pakete einsammeln. Um ein Paket über die Station abzuschicken, können Kunden über einen Touchscreen den gewünschten Versandschein auswählen, ausfüllen und ausdrucken. Die Bezahlung funktioniert bargeldlos. Auch Briefmarken gibt es hier.

Poststation in Osdorf: Kunden können Pakete abholen und hinbringen

Wer sich über die Post-App registriert, kann seine Pakete direkt an die Poststation schicken lassen. Pakete, die nicht zugestellt werden konnten, kann der Postbote jetzt an der Station abgeben – solange Platz ist. Ist die Poststation voll, gehen die Pakete weiterhin nach Gettorf. Da die Station in modularer Bauweise entsteht, kann die Größe beliebig angepasst werden. Die 26 Fächer haben sich aus dem aktuellen Paketaufkommen in Osdorf ergeben.

„Die Stationen sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltfreundlich“, sagte Thorn Schütt, regionaler Politikbeauftragter der Post. So könnten Postkunden sich jetzt Umwege zu anderen Postfilialen sparen.

Touchscreen, bargeldlose Bezahlung: Laut Testphase auch für ältere Menschen kein Problem

Die Testphase in Nordrhein-Westfalen hätte gezeigt, dass die Station größtenteils auch von der älteren Bevölkerung problemlos genutzt werden könne. Wer doch mal eine Frage hat, kann sich per Telefon oder Video mit einem Mitarbeiter der Post verbinden lassen, der weiterhilft. Der Service steht von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die an der Station angebrachte Kamera wird dabei übrigens nicht eingeschaltet. Ob sie überhaupt mal genutzt werde, sei aufgrund des Datenschutzes noch fraglich, so Schütt.

Der Osdorfer Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) freute sich, dass die Station bereits so gut ankommt: „Es ist wirklich ein super Angebot, ich bin total positiv überrascht wie gut das schon läuft.“ Die Poststation war seit zwei Jahren in der Planung, während dieser Phase sei das Konzept weiter verbessert worden, so Schütt.

Bei den Poststationen handelt es sich um ein ergänzendes Angebot. Sie allein erfüllt nicht den Versorgungsauftrag der Post. Daher bleibt auch die Filiale in der Noerer Straße in Osdorf erhalten. Die kann allerdings nur mit sehr knapp bemessenen Öffnungszeiten aufwarten. Lieber würde die Post einen Partner finden, bei dem sie miteinziehen kann. In Osdorf hat das bisher nicht geklappt.