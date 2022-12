﻿Präsident der Fachhochschule Altenholz vorzeitig in Ämtern bestätigt

Der Präsident der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz, Privatdozent Dr. habil. Jens T. Kowalski, wurde jetzt vorzeitig für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt. Das gilt auch für die Leitung der Verwaltungsakademie in Bordesholm.

Altenholz. Der Präsident der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz, Privatdozent Dr. habil. Jens T. Kowalski, wurde jetzt für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt. Seine neue Amtszeit als FH-Präsident sowie als Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung (AZV) und der Verwaltungsakademie in Bordesholm beginnt am 1. April 2023.

Der wiedergewählte Präsident sieht laut Pressemitteilung den Schwerpunkt seiner künftigen Amtszeit darin, den mit dem demografischen Wandel und der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen an die Verwaltung „mit exzellenter Aus-, Fort- und Weiterbildung zu begegnen“.

Altenholz: Einstimmiges Votum

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Stabilität der öffentlichen Verwaltung ein wesentlicher Garant für die Demokratie auch in Krisenzeiten ist. Es gelte weiterhin „Vertrauen zu schaffen und Veränderungen zu wagen“. Der gebürtige Kieler begann seine erste Amtszeit am 1. April 2018.

Der Vorsitzende des Kuratoriums, Privatdozent Dr. habil. Dr. Sönke Schulz, betonte: „Das einstimmige Votum und die vorgezogene Neuwahl zeigen das Vertrauen, das Jens Kowalski bei allen Trägern des AZV genießt.“