Preiserhöhung auch bei den Stadtwerken SH: Das müssen Verbraucher jetzt beachten

Die Preisexplosion an den Märkten für Strom und Gas trifft jetzt auch die Kunden der Stadtwerke SH in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig. Während die neuen Tarife Bestandskunden verhältnismäßig moderat belasten, müssen Neukunden tief in die Tasche greifen. Ein Überblick.

Marc R. Hofmann WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket