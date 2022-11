﻿Preisschock: So teuer werden Strom und Gas in Rendsburg und Eckernförde

Rendsburg/Eckernförde. Spätestens seit dem Frühsommer war klar, dass die Preise für Strom und Gas vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hierzulande kräftig steigen werden. Doch wie hoch konkret die Steigerungen für die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke SH in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig ausfallen, war bis zuletzt unklar. Seit wenigen Tagen steht nun fest: Für viele Kunden steigen die Preise um mehr als 70 Prozent.

Denn: Kurz vor dem Wochenende bekamen Tausende Kunden in der Region – wie angekündigt – Post von den Stadtwerken. Darin die neuen Preise für Strom und Gas ab 1. Januar kommenden Jahres. Ein Beispiel: Beim Tarif „EiderStrom“, den in Rendsburg viele langjährige Kunden beziehen, steigt der Arbeitspreis für die Kilowattstunde Strom von 34,5 Cent auf fast 59 Cent – das entspricht einer Steigerung von 70,7 Prozent. Da fällt die gleichzeitige Erhöhung des Grundpreises um 14 Euro auf 128 Euro pro Jahr kaum noch ins Gewicht. Ähnlich fallen die Tariferhöhungen in Eckernförde und Schleswig aus – aufgrund unterschiedlicher Höhen bei den Netzentgelten schwanken die Preise pro Kilowattstunde von Stadt zu Stadt jedoch leicht.

Stadtwerke SH: Preis für Strom und Gas steigt kräftig

Viele Kunden sind verunsichert. Zuletzt gab es immer öfter den Hinweis, in die sogenannte „Grundversorgung“ zu wechseln, um Kosten zu sparen. Denn: Was in der Vergangenheit immer ein Garant für höhere Preise war, lag zuletzt oft deutlich unterhalb der angekündigten Tarife für langjährige Kunden. Auch aus Sicht von Carina Habeck, Referentin für Energierecht bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, war die Grundversorgung daher „aktuell häufig die finanziell attraktivste Möglichkeit“. Dass viele Kunden das nicht wussten lag unter anderem daran, dass die Grundversorgung auf Preisvergleichsportalen im Internet nur selten deutlich ausgewiesen wurde. Die Verbraucherzentrale schränkt mit Blick auf die „Grundversorgung“ aber ein: „Allerdings ist damit zu rechnen, dass der Tarif im anstehenden Winter auch deutlich steigen wird.“

Grundversorgung wird auch viel teurer

Und genau das ist jetzt offenbar geschehen. Die Stadtwerke SH weisen am Montag sowohl für Rendsburg als auch für Eckernförde ab dem 1. Januar einen Arbeitspreis in der Strom-Grundversorgung in Höhe von 59,8 Cent aus – aktuell werden in diesem Tarif noch 35,5 Cent fällig. Im Klartext: Die Grundversorgung steigt parallel zu den Kosten in den sogenannten Sonderverträgen ebenfalls kräftig und liegt ab dem kommenden Jahr noch einen Cent darüber.

Ähnlich hoch fallen die angekündigten Kostensteigerungen beim Gas aus. Bei den gängigen Tarifen der Stadtwerke in Rendsburg erhöhen sich die Kosten für die Kilowattstunde Erdgas für den durchschnittlichen Verbrauch eines Einfamilienhauses mit rund 20 000 Kilowattstunden von rund 9,7 auf rund 16,7 Cent – ebenfalls eine Steigerung um mehr als 70 Prozent.

Im Dezember zahlt der Bund die Rechnung

Auch mit den neuen Schreiben wissen viele Kunden der Stadtwerke aber noch nicht, wie hoch ihre monatlichen Abschläge künftig ausfallen werden. Wann die Informationen dazu verschickt werden ist unterschiedlich und hängt mit Wohnort, Vertragslaufzeit und Ablesezeitpunkt zusammen.

Momentan einziger Trost für die Kunden: Der Dezember-Abschlag für Gas wird von den Stadtwerken nicht erhoben. Die Kosten übernimmt der Bund. „Basis ist der Verbrauch, welcher der Abschlagszahlung aus September 2022 zugrunde gelegt wurde“, teilen die Stadtwerke mit. Vermieter müssen den Preisnachlass an ihre Mieter weitergeben – in der Regel in Form einer Gutschrift.

Start der Strompreisbremse noch unklar

Und: Die Bundesregierung arbeitet an Preisbremsen für Strom und Gas. Während die Eckdaten – wie der Preis für das Basiskontingent beim Gas in Höhe von 12 Cent oder beim Strom in Höhe von 40 Cent ab dem 1. März beziehungsweise ab Anfang kommenden Jahres – bereits feststehen, hapert es noch an der Abstimmung mit Hunderten Stadtwerken zur konkreten Umsetzung. Geduld ist daher gefragt.

Ob Strom oder Gas, wer dennoch in die Grundversorgung wechseln will, um künftig flexibler zu sein, sollte laut Verbraucherzentrale folgendes beachten: „Teilen Sie ihrem Grundversorger rechtzeitig Zählernummer und Datum für den Start der Belieferung mit und nach Auslaufen des vorherigen Vertrages auch den Zählerstand“, sagt Carina Habeck. Zu beachten sei jedoch, dass der Grundversorgungstarif nur mit einer sechswöchigen Preisgarantie verbunden ist.

Außerdem sollen Kunden darauf achten, dass ihre künftigen Verträge eine Preisgarantie enthalten. „Bei Verträgen mit einer eingeschränkten Preisgarantie kann der Anbieter den Preis ändern“, sagt Carina Habeck. „Die Verbraucher können dann aber von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.“