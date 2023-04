﻿Premiere in Molfsee: Ein Frühlingsfest im Freilichtmuseum

Molfsee. Das Programm steht und verspricht tolle Mitmachaktionen für junge und ältere Gäste, laut Wetterprognose sollen die Temperaturen bis auf 20 Grad steigen: Das Freilichtmuseum Molfsee, Landesmuseum für Volkskunde, lädt für Sonnabend, 22. April, und Sonntag, 23. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Frühlingsfest – eine Premiere.

„Mitmachen und genießen“: So lautet das Motto für das neue Fest des Museums, an dessen Organisation unter anderem Ehrenamtskoordinatorin Nina Batram sowie Monika Heise und Johanna Frese vom Veranstaltungsmanagement beteiligt sind.

Freilichtmuseum Molfsee: Meierei unter Dampf beim Frühlingsfest

„Es wurde Zeit, etwas Neues zu kreieren“, sagt Frese. Denn der Gärtnermarkt, der viele Jahre lang immer im April angeboten wurde, ist aus dem Programm des Museums gestrichen worden. „Gärtner waren für den Markt kaum noch zu finden.“ Für den neuen Frühlingsmarkt gilt, dass Mitmachaktionen für Jung und Alt im Mittelpunkt stehen sollen. „Aber wir haben auch ein paar Aussteller mit Deko-Artikeln, Pflanzen und Gartenbedarf, die an ihren Ständen schöne Dinge anbieten wollen.“

Zu den Aktionen des Museums gehört auch eine Pflanzaktion. „Am Sonntag können Gäste gemeinsam mit unseren Museumslandwirten Kohlpflanzen am Haus Arentsee in die Erde bringen“, so Frese. „Jeder darf mitmachen und kann nebenbei noch einiges lernen.“

Für große Augen will erneut Simon Hevicke sorgen: Der Schmied will an der Bockwindmühle Kindern Schmiedearbeiten anfertigen, auch ein Kettensägenkünstler soll vor Ort sein. Ein besonderer Hingucker wird sicher auch der Seifenblasenkünstler sein.

Frühlingsfest im Freilichtmuseum Molfsee: Tipps für Sonnabend

Märchen in der Jurte: Sonnabend, 22. April, 11 Uhr, 14 Uhr

Bibis Bauernhofbühne : Sonnabend, 22. April, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr

Workshop Veredelung von Obstsorten: Sonnabend, 22. April, 15 bis 16 Uhr

Aber auch an ruhige Momente wurde gedacht. „Wir haben unsere Märchenerzählerinnen, die vorlesen, aber auch Bibis Bauernhofbühne, die mit Puppentheater die Kinder unterhalten wird.“

Weitere Aktionen vom Museum: Es sollen Frühlingsstecker für Beete gebastelt werden, es gibt auch die Möglichkeit, Nistkästen für Singvögel zu bauen. „Wir wollen Mitmachaktionen für die ganze Familie anbieten.“

Frühlingsfest im Freilichtmuseum Molfsee: Tipps für Sonntag

Papierblumen basteln : Sonntag, 23. April, 10.30 Uhr

Kohlpflanzaktion : Sonntag, 23. April, 10 bis 16 Uhr

Konzert der Jagdhornbläsergruppe Dänischer Wohld: Sonntag, 23. April, 14 Uhr 

Noch aber sind Spielplatz und Jahrmarkt am Museum gesperrt. „Der Spielplatz wird neu gestaltet, wir hoffen auf eine Fertigstellung im Juni“, berichtet Frese. Ab nächster Woche sollte der Jahrmarkt eigentlich wieder öffnen. Aber: „Beim Frühlingsfest gibt es so viele Möglichkeiten, dass Jahrmarkt und Spielplatz nicht fehlen werden.“

Auch Musik wird beim Frühlingsfest zu hören sein. Am Sonntag wollen ab 13 Uhr die „Akkerbooms Spelmanslag“ spielen, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr steht ein Konzert der Jagdhornbläsergruppe Dänischer Wohld an der Winkelscheune auf dem Programm.