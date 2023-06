﻿Premiere in Flintbek: Baugebiet gibt es schon als 3D-Modell

Flintbek. Es ist ein echter Hingucker: Im Obergeschoss des Rathauses in Flintbek steht ein 3D-Modell vom B-Plan 50 zwischen der Gartenstraße und dem Schönhorster Weg. Im Maßstab 1:500 sind dort Straßen, Häuser, Bäume und vieles mehr zu erkennen. Das Besondere: „Die Überriegelung des Geländes ist ebenfalls erkennbar“, erklärt Bauamtsleiter Hendrik Brede. Und: „So etwas gab es noch nicht, das Modell ist eine Premiere.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem rund zwölf Hektar großen Gebiet zwischen der Gartenstraße und dem Schönhorster Weg können bis zu 350 Wohneinheiten entstehen. Die Grün- und Knickstrukturen sollen erhalten bleiben, dazu ist eine große Fläche für ein naturnahes Regenwasserbeseitigungskonzept mit einer Retentionsfläche vorgesehen. Der Verkehr wird an der einen Seite über einen Kreisverkehr im Schönhorster Weg aus dem Baugebiet abgeleitet – die Kosten trägt der Investor, die Wiro Grundbesitz aus Flintbek.

Bauen in Flintbek: Kreisel für die Verkehrsentlastung

„Das gesamte Bauleitverfahren gab es so noch nicht in der Gemeinde“, betont Brede. Er meint damit unter anderem die Online-Befragung zur wohnbaulichen Gestaltung des Neubaugebietes, aber auch die große erste Beteiligung der Öffentlichkeit mit der intensiven Befragungsrunde in der Eiderhalle. Dazu kommt nun das 3D-Modell vom Kieler Büro B2K.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch sind dort Archäologen vor Ort und nehmen Proben und untersuchen den Boden. Aber wenn alles gut geht, könnte mit einem Baubeginn Ende des Jahres gerechnet werden. Wohnhöfe, Geschosswohnungsbau, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser – alles wird dabei sein.

Während es zum Thema Energie und Versorgung noch keine Festsetzungen gibt, stehen andere Dinge bereits fest – beispielsweise die geplante Geschwindigkeitsreduzierung noch vor dem geplanten Kreisel. „Dort wird der Verkehr auf 50 Stundenkilometer reduziert werden“, erläutert Brede.

B-Plan 50 in Flintbek: Pläne liegen zur Einsicht aus

Derzeit liegen die Pläne zur Einsicht im Rathaus aus, bis zum 7. Juli können Einsprüche und Stellungnahmen eingereicht werden. „Im Spätsommer könnte es den Satzungsbeschluss geben“, hofft Brede auf einen weiteren zügigen Verlauf der Planungen.

„Der B-Plan 50 wird eines der größten Baugebiete in der Gemeinde werden, viel Vorarbeit ist in den Ausschüssen und Arbeitskreisen geleistet worden“, fasst er die Arbeit der vergangenen Jahre zusammen.

Das neue Wohngebiet soll mit einer Straße von der Gartenstraße bis zum Schönhorster Weg erschlossen werden. Drei Mobilitätsstationen sind geplant, eine eigene Kita wird es auch geben.„Auch die Kita ist in dem Modell bereits deutlich erkennbar“, sagt Brede und zeigt auf das Modellgebäude am unteren linken Rand. Auch an einen Spielplatz wurde gedacht: Der Platz direkt an den benachbarten Hochhäusern soll „aufgehübscht“ werden. „Mit einer Röhrenrutsche wird der Spielplatz mit dem tiefer gelegenen Gelände verbunden“, so Brede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baugebiet 50 in Flintbek: Spielplatz an den Hochhäusern

Denn eines steht fest: „Zum Birkenring hin gibt es einen geschützten Steilhang, der nur für die Rutsche geöffnet wird. Das Gelände an sich soll in der Überriegelung bleiben und nicht glatt und gerade werden“, sagt Brede.

Lesen Sie auch

Genau das ist auch im Modell sichtbar – und damit soll auch die Angst einiger Anwohner genommen werden, wenn es um das neue Baugebiet und die Auswirkungen auf die älteren Wohngebiete geht.

KN