﻿Probleme mit Parkleitsystem in Eckernförde: Infotafeln kommen erst im Oktober

Großer Parkplatz in der Preußerstraße: Parkplätze in Strandnähe sind in Eckernförde gerade in der Sommersaison besonders begehrt.

Eckernförde. Während der Sommertage gleicht die Parkplatzsuche in Eckernförde einem Glücksspiel. Vor allem in Strandnähe sind die Stellplätze schon ab Vormittag belegt. Die Stadt will den Verkehr seit Beginn der Saison mit einem elektronischen Leitsystem besser regeln. Während die Daten über freie Stellplätze im Internet und auf dem Smartphone bereits in Echtzeit abrufbar sind, fehlt immer noch ein entscheidender Baustein. Denn: Touristen und Tagesgäste wissen oft nicht, dass es das System gibt.

Zum neuen digitalen Parkraum-Konzept der Stadt Eckernförde in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen IT-Dienstleister Dataport aus Altenholz gehört deshalb von Anfang an der Plan, elektronische Anzeigetafeln an den Haupteinfallsstraßen aus Richtung Kiel und aus Richtung Rendsburg aufzustellen. Sie sollen anzeigen, wo und wie viele Stellplätze auf den Plätzen am Exer, Preußerstraße und am Wellenbad noch frei sind. 430 Stellplätze wurden bisher mit elektronischen Sensoren ausgerüstet, der Pilotbetrieb läuft.

Elektronische Sensoren registrieren in Eckernförde, wo Parkplätze in Strandnähe frei sind. © Quelle: Paul Wagner (Archivbild)

Die Daten zur Parksituation können bisher nur in der App „dParkingPartner“ sowie über einen direkten Link auf der Internetseite der Stadt (www.eckernfoerde.de) abgerufen werden. „Momentan werden noch weitere Sensoren installiert, der nächste Schritt ist die Installation der Infotafeln“, teilt Dataport-Sprecherin Karen Hoffmann mit.

In diesen Tagen will die Stadtverwaltung mit den zuständigen Verkehrsbehörden klären, wo genau die beiden Infotafeln aufgestellt werden sollen. Klar ist: An der Berliner Straße (B 76) soll eine Tafel aufgestellt werden, sodass Autofahrer wissen, ob sie in der Preußerstraße in Richtung Hauptstrand noch freie Parkplätze finden. „Hierzu laufen Gespräche mit der Polizei“, sagt Maren Quast von der Stadtverwaltung. Denn: „Die Tafel muss rechtzeitig gesehen werden, damit die Autofahrer noch Zeit haben, zu reagieren.“

Neues Parkleitsystem: Hinweistafeln zeigen freie Parkplätze in Eckernförde

Auch für die zweite Tafel laufe die Suche nach einem genauen Standort. Dieser werde laut Quast in der Rendsburger Straße sein. Der Zeitplan hatte sich nach Angaben von Dataport verzögert, da die Lieferung der zwei digitalen Info-Tafeln aus Asien auf sich warten ließ. Mittlerweile seien diese jedoch eingetroffen. Laut Stadtverwaltung sollen sie in der ersten Oktober-Woche aufgestellt werden. „Auf die Lieferschwierigkeiten bei den Infotafeln haben wir keinen Einfluss, nichtsdestotrotz sind sie natürlich bedauerlich“, sagt Hoffmann.

Währenddessen werden die verbauten Sensoren in der Praxis getestet. „In diesem Pilotprojekt probieren wir je nach Lage und Nutzung des Parkplatzes, etwa am Straßenrand oder als Teil eines größeren Parkplatzes, unterschiedliche Arten von Sensoren aus“, berichtet die Sprecherin. „Deren Vor- und Nachteile werten wir derzeit aus. Dabei sollen auch Rückmeldungen von Stadt sowie Kundinnen und Kunden einfließen. Probleme mit einzelnen Sensorausfällen klären wir derzeit mit den Sensorherstellern.“

Der Pilotvertrag zwischen Dataport und Stadt Eckernförde war ursprünglich bis Ende August befristet und soll nun um sechs Monate verlängert werden. Die anvisierten Kosten für das Gesamtprojekt in Höhe von 240 000 Euro würden eingehalten.

Mehrere Städte aus Schleswig-Holstein, etwa von der Lübecker Bucht und der Nordseeküste, haben nach Angaben von Dataport bereits Interesse an dem System angemeldet. „Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt mit Eckernförde fließen in die künftigen Projekte ein“, kündigt Karen Hoffmann an.