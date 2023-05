Veranstaltung

Die Bücherei in Gettorf will wieder Veranstaltungs-Fahrt aufnehmen und startet mit einer Lesung: Am 12. Mai bekommt sie Besuch von Pierrot Raschdorff, der aus seinem Buch „Schwarz. Rot. Wir.“ lesen wird. Es ist ein persönliches Plädoyer für gelebte Vielfalt.

