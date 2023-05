﻿Savoy-Kino in Bordesholm: So sieht das Programm bis Juni aus

Von Party-Pop bis Hunde-Sprache

Der Hundeexperte Marc Lindhorst – hier mit Großpudel Herr Doktor – ist am Donnerstag, 8, Juni, im Savoy-Kino in Bordesholm zu Gast.

An diesem Sonnabend steht die Ingolstädter Band The Enfys auf der Bühne des Savoy-Kinos in Bordesholm. Eine musikalische Party ist angesagt. Bis zur Sommerpause ab Mitte Juni stehen aber noch weitere Events auf dem Theater- und Musikprogramm. Dabei stehen auch Hunde im Mittelpunkt.

