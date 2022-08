﻿Projekt „Amtspartie“: Landfrauen laden zu Radtouren durchs Nortorfer Land

Nortorf. Lernen Sie Amt und Leute kennen! Dazu laden die Landfrauen aus dem Amt Nortorfer Land ein. Sie organisierten eine „Amtspartie“. Am Sonnabend, 20. August, und Sonntag, 21. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr sind Museen und Galerien geöffnet, Märkte werden organisiert, Sehenswürdigkeiten sind geöffnet. Auf der Internetseite des Landfrauen-Vereins gibt es bereits fertig ausgearbeitete Radrouten: am Sonnabend durch den Norden, am Sonntag durch den Süden des Amtes.

Sybille Kurczinski, dritte Vorsitzende des Landfrauenvereins Nortorfer Land, berichtet: „Viele von uns kennen das: Sehenswürdigkeiten, Museen und andere tolle Ausflugsziele in der weiteren Umgebung hat man schon besucht. Aber wie sieht es eigentlich vor der eigenen Haustür aus?“ Diese Frage stellten sich die Landfrauen aus dem Amt Nortorfer Land und machten daraus eine Aufgabe: Sie betrachteten ihre Dörfer einfach mal mit den Augen eines Touristen.

Das Ergebnis beeindruckte die Frauen nachhaltig: Sie entdeckten eine abwechslungsreiche Landschaft, viele liebevoll geführte Privatmuseen und außergewöhnliche Orte, die auch einige der Landfrauen, die in der Umgebung wohnen, noch nie besucht haben.

Das muss anders werden, dachten sich die Landfrauen und entschlossen sich kurzerhand, eine „Amtspartie“ zu organisieren. „Alle sind willkommen“, sagt Sybille Kurczinki und lädt zu den Aktionstagen ein, die ein Teil der Aktionen zum 75-jährigen Bestehen des Landes-Landfrauenverbandes sind.

„Amtspartie“ durch das Nortorfer Land: Nord- und Südroute können per Fahrrad erkundet werden

Am Sonnabend, 20. August, und Sonntag, 21. August, starten Aktionen jeweils zwischen 11 bis 17 Uhr. Die Routen zu den Aktionspunkten in den Dörfern sind so gewählt, dass man sie bequem auf schönen Wegen durch die grüne Landschaft per Fahrrad erreichen kann, das versprechen die Landfrauen. Auf ihrer Internetseite gibt es konkrete Routenvorschläge.

Am Sonnabend, 20. August, beginnt die Nordroute in Langwedel im Heimatmuseum Schoolkat, in Warder geht es zum Steinpark. Im Künstlerdorf Bokel wartet Bildhauer Thomas Jaspert auf Gäste seines Museums "Haus der Kunst". Als Biologe erläutert Jaspert das Biotop "Kai-Land". Es gibt frische Brötchen aus dem Lehmbackofen und eine Stärkung am Schwimmbad-Imbiss. Künstler Manfred Sihle-Wissel präsentiert in Brammer seine Werke, und das Steinmuseum ist geöffnet.

Am Sonntag, 21. August, startet die Südroute in Nortorf mit einem Kreativmarkt am Mittelpunkt Schleswig-Holsteins. In Bargstedt sind ein Garagenflohmarkt und eine Spielestation geplant. In Gnutz zeigt Gartenliebhaber Heinz Rüschmann sein grünes Juwel und das Dorfmuseum seine heimatgeschichtliche Sammlung. In Krogaspe ist ein Koffer- und Staudenmarkt geplant, und das Dorfmuseum öffnet.

Der Reinerlös kommt der NDR-Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ zugute. Sybille Kurczinski: „Damit unterstreicht der Landfrauenverein seine Verbundenheit zu Schleswig-Holstein und beweist wieder einmal, dass diese starke und bunte Gemeinschaft deutlich mehr kann, als nur die weltbesten Torten zu backen.“