﻿Projekt in Kronshagen: Mit Männercoach Leonhard Fromm auf Selbstentdeckertour

Männercoach Leonhard Fromm will in seinen Projekten Männern zu Veränderung ermutigen. In Kronshagen bietet er nun dieses Seminar an: „Wer oder was hält mich davon ab, der Mann zu sein, der ich sein möchte?“ Das sind seine Beweggründe.

