﻿Strander Promenadenfest steigt erstmals vor den Sommerferien

Strande. Bald ist es so weit: Die Gemeinde Strande lädt am Sonnabend, 8. Juli, zum siebten Promenadenfest ein. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Touristikchef Heiko Drescher. Das erste Fest zur Feier der neuen Promenade an der Strandstraße wurde Anfang Juli 2015 gefeiert. Mittlerweile hat sich das Fest vor allem für Einheimische, aber natürlich auch für Besucher im Terminkalender etabliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wobei es gar nicht immer so einfach ist, einen Termin zu finden, erklärt das Organisationsteam beim Treffen an der Strander Promenade. Denn im Sommer gibt es viele Veranstaltungen. „Die Planung für das nächste Promenadenfest Strande beginnt sofort nach dem Fest“, erklärt Dirk Panier vom Organisationsteam.

Auch am Wasser gibt es Angebote

Touristikchef Heiko Drescher erklärt, man müsse sich daher frühzeitig um Dinge wie eine Bühne, Tontechnik und Bands kümmern. „Es war schon schwierig, einen Termin zu finden“, sagt auch Jörn Clahsen vom Organisationsteam. Dazu gehört auch Thomas Behrenbruch. Er erklärt, dass es damals bei der Etablierung des Promenadenfests Strande auch darum ging, vom lange gefeierten Hafenfest wegzukommen. Die Idee war damals, ein stilvolles Fest von Strandern für Strander zu feiern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Promenadenfest Strande wird auf Wunsch aus der Gemeinde erstmals vor den Sommerferien gefeiert. Denn oft waren gerade Einwohnerinnen und Einwohner aus Strande beim Promenadenfest im Urlaub.

2022 fand das Strander Promenadenfest bei bestem Wetter statt. So wird es hoffentlich auch bei der siebten Auflage am 8. Juli sein. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck/Archiv

„Wir haben auch alle Gastwirte dabei“, sagt Thomas Behrenbruch. Dazu gehören das „Lönneberga“ (früher „Alexy“), „Das Kaiser“, das „Strandbistro“, das „Strandhotel“, der „Kieler Yachtclub“, das „Atelier-Café“ und die Fischbude am Hafen.

Kulinarisches bietet aber auch der Partnerschaftsverein Bimare Strande. Da die Partnergemeinde Rayol-Canadel-sur-Mer am Mittelmeer liegt, werden in Strande Crêpes und Rosé aus der Nähe von Rayol angeboten. Gegessen und getrunken wird übrigens an weiß gedeckten Tischen direkt neben der Strandpromenade Strande.

Auch die Feuerwehr wird dabei sein, um für ihre ehrenamtliche Arbeit zu werben. Die Strander Katamaransegler sind gleich mit zwei Booten im Feierareal vertreten. Dort können sich Interessierte auch mal ins Trapez einhaken.

Der Yachtclub Strande bietet Knotenkunde. Und der Surfclub Kiel lädt ein zum Schnuppersurfen und Stand-up-Paddling am sogenannten Bermudadreieck hinter der Mole. Auch der Sportverein ist beim Fest dabei. Die Kinder der Kita Strande verkaufen bemalte Steine für ein Projekt. „Es ist ein Programm für jedermann und jedes Alter“, sagt Touristikchef Heiko Drescher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fest von Strandern für Strande

Das Bühnenprogramm wird um 15 Uhr von Bürgermeister Holger Klink eröffnet. Los geht es mit Jazz von den Swinging Feetwarmers. Es folgt ab 17.30 Uhr Funk und Soul von der Coverband B-Connected. Ab 21 Uhr sorgt als Hauptact die Flensburger Party-Groove-Band für Stimmung. Um Mitternacht endet das Promenadenfest Strande.

Es wird von der Gemeinde Strande finanziert, erklärt Jörn Clahsen vom Organisationsteam. Es gebe aber seit Jahren einen Spender, der die 5000 Euro der Gemeinde noch verdoppelt, „weil er es gerne macht“.

Und auch schon am Sonntag, 2. Juli, gibt es übrigens in Strande die Chance zu einem schönen Beisammensein: Die Gemeinde lädt ab 10 Uhr ein zum gemeinsamen Strandfrühstück am Badestrand zwischen dem „Bistro Strande“ und dem Kaiser. Die Lokale Tourismusorganisation Eckernförder Bucht stellt Brötchen, Butter und Konfitüre. Zudem ist jeder eingeladen, selbst Leckereien, ebenso Picknick-Utensilien mitzubringen – aber bitte kein Einwegmaterial.

KN