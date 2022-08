﻿Promenadenfest Strande mit Katamaran und viel Live-Musik

Strande. „Es ist ein Fest von Strande für Strande“, sagt Gemeindevertreter Thomas Behrenbruch. Die Rede ist vom Strander Promenadenfest, das nach zwei Jahren Pause am Sonnabend, 27. August 2022, wieder im Ostseebad stattfindet. „Wer gute Musik hören will, der muss vorbeikommen.“

Diese gute Musik startet direkt nach der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr durch Bürgermeister Holger Klink. Auf der Bühne wechseln sich dann bis Mitternacht viele lokale Künstler und verschiedene Musikrichtungen ab: Zuerst spielt das Bläser-Quartett Fortune aus Strande, daran schließt der Shantychor De Platt-Fisch Kiel an. Nach der Show und dem gemeinsamen Tanzen mit Salsa am Meer sorgen die Swinging Feetwarmers für jazzige Töne an der Promenade. Zum Abschluss spielen ab 21 Uhr Georg Schroeter und Marc Breitfelder. Schroeter gewann als erster Europäer den Internationalen Blues Wettbewerb. „Die beiden kamen beim vergangenen Mal so gut an, da wollten wir sie wieder buchen“, sagt Gemeindevertreter Dirk Panier.

Promenadenfest in Strande: Kinderaktionen, Feuershow und Löschfahrzeug

Gleichzeitig wird die Strander Promenade zur Gastro-Meile, auf der lokale Anbieter ihre Stände aufbauen. Dazwischen werden Bierzeltgarnituren aufgebaut, wo die Strander und Besucher gemütlich zusammenkommen können. Nur mit Musik, Getränken und lokalen Speisen ist es aber nicht getan: Für Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg, Torwandschießen und Glitzer-Tattoos, spektakulär wird es am Abend bei einer Feuershow. Die Freiwillige Feuerwehr Strande ist mit einem Löschfahrzeug und Infos dabei. "Das freut uns besonders, beim vergangenen Fest konnte die Feuerwehr nicht dabei sein", sagt Panier.

Maritim wird es bei drei weiteren Vereinen: Beim Surf Club Kiel können sich alle einmal im Stand-up-Paddling und im Windsurfen ausprobieren. Der Yacht Club Strande bietet Knotenkunde an und der Verein Strander Katamaransegler hat einen Katamaran im Gepäck. Wenn das Wetter mitspielt, steht ein Segeltörn an. Ausgerichtet wird das Promenadenfest von der Gemeinde.

Wegen des Promenadenfestes wird die Strandstraße gesperrt

Für das Strander Promenadenfest wird die Strandstraße, Ecke Dorfstraße ab 6 Uhr morgens bis in die Nacht hinein zwischen Kaufmann Schröder und dem Strandimbiss Alexys gesperrt sein. Für die Busse entfällt deshalb in dieser Zeit die Haltestelle Dänischenhagener Straße.