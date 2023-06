﻿Überfall auf Hotel in Alt Duvenstedt: Bewährungsstrafen für Angeklagte?

Rendsburg. Sie sollen ein Hotel in Alt Duvenstedt überfallen haben, beziehungsweise an den Planungen beteiligt gewesen sein. Dafür mussten sich vier junge Männer nun vor einem Jugendschöffengericht verantworten. Die Tat liegt schon fünf Jahre zurück, damals sollen die Angeklagten insgesamt 28 000 Euro Bargeld aus dem Tresor des Hotels erbeutet haben.

Beim Prozessauftakt am Mittwoch am Amtsgericht Rendsburg wurden die Strafrahmen festgelegt. Zuvor hatten sich der Staatsanwalt, die Verteidiger, der Richter und die Schöffen in einer Verständigung beraten. Die vier Angeklagten im Alter von 25 bis 28 Jahren werden Freiheitsstrafen auf Bewährung oder eine Geldauflage bekommen.

Überfall auf Hotel in Alt Duvenstedt mit Skimasken und Messer

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet: Der Angeklagte S. habe mit dem Angeklagten K. beschlossen, ein Hotel in Alt Duvenstedt zu überfallen. Am 8. Oktober 2018 sollen sich S., der Angeklagte Ü. und der Angeklagte H. gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz getroffen haben. H. solle ein Messer und einen Zettel mit den Worten „Öffne den Tresor unter dir mit deinem Schlüssel. Pack es in die Tüte“ übergeben haben.

Anschließend sollen S. und Ü. mit Skimasken vermummt die Eingangshalle des Hotels betreten haben. Der Angeklagte S. soll mit dem Messer das Telefonkabel durchgeschnitten und dem Nachtportier den Zettel hingehalten haben.

Nach einigen Versuchen soll es gelungen sein, den Tresor zu öffnen. Anschließend sollen die Angeklagten S. und Ü. mit circa 28 000 Bargeld das Hotel verlassen und mit den weiteren Angeklagten untereinander aufgeteilt haben, wobei der Angeklagte H. etwa 14 500 bis 16 000 Euro bekam und die anderen drei Angeklagten Summen im dreistelligen Bereich.

Prozess in Rendsburg: Das sind die Strafrahmen für die Angeklagten

Bei einem wesentlichen Geständnis erwartet den Angeklagten H. eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr, 9 Monate bis 2 Jahren auf Bewährung. K. muss mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten bis 1 Jahr 1 Monat rechnen. Ü. wird im Prozess als Heranwachsender behandelt und muss wahrscheinlich eine Geldauflage zahlen. Für den Angeklagten S. wurde der Strafrahmen zwischen sechs Monaten und einem Jahr, drei Monaten festgelegt. Am kommenden Mittwoch, 5. Juli, soll der Prozess fortgesetzt werden.

KN