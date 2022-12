﻿Polizist verletzt: Bewährungsstrafe für Frau vom „Indigenen Volk der Germaniten“

In Rendsburg wurde zuletzt ein kurioser Fall verhandelt. Am Ende stand ein Urteil gegen eine Frau aus der Szene der Selbstverwalter. (Symbolbild)

Rendsburg. Ein kurioser Fall aus der Szene der sogenannten Selbstverwalter wurde in den vergangenen Wochen am Schöffengericht Rendsburg verhandelt. Wegen mehrerer Anklagen stand dort eine Frau vor Gericht, die nach eigener Aussage zum „Indigenen Volk der Germaniten“ gehört. Die Gruppierung lehnt die Bundesrepublik Deutschland und deren Institutionen überwiegend ab. Die Frau war seit etwa fünf Wochen in Haft, am Montag fiel das Urteil: Ein Jahr und acht Monate auf Bewährung als Gesamtfreiheitsstrafe.

Im Prozess wurden drei Anklagen mit insgesamt 26 Taten aus den vergangenen zwei Jahren verhandelt, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Widerstand, Versuchte Körperverletzung, Tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft habe die Mittvierzigerin „Aussagen der Reichsbürgerszene teilweise übernommen“ und unter anderem ihr Auto als Waffe eingesetzt. Die Angeklagte bestritt dies vor Gericht – größtenteils sprach dort ihr Anwalt.

Kontrolle auf einem Parkplatz in Nortorf

So kam es zum Beispiel im Januar vergangenen Jahres auf dem Parkplatz eines Discounters in Nortorf zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit Beamten des dortigen Polizeipostens. Dabei sei es zu Handgreiflichkeiten und einem verletzten Polizisten gekommen, nachdem sich die Frau geweigert hatte, aus ihrem Auto zu steigen und sich auszuweisen. Der Polizist gab später zu Protokoll, er sei in die Hand gebissen worden. Eine Untersuchung des UKSH habe dies am Tag darauf bestätigt. Über ihren Anwalt bestritt die Angeklagte im Prozess jedoch, den Polizisten gebissen zu haben. Dieser habe sich bei der Rangelei im Fahrzeug vermutlich selbst verletzt. Dem folgte das Gericht nicht und sprach dem verletzten Polizisten Schmerzensgeld in Höhe von 400 Euro zu.

Vor der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz hatten Bürger die Polizei alarmiert, da das Fahrzeug mit „einem komischen Kennzeichen Ostpreußens“ in Nortorf unterwegs war, wie eine Beamtin vor Gericht schilderte. Bei dem lautstarken Streit im und um das Auto der Angeklagten habe die sich nicht ausweisen können und lediglich einen „keltischen Ausweis“ in einer Tasche mit sich geführt. Die Polizei identifizierte die Frau schließlich anhand ihrer Geldkarte.

B 77: Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine weitere Anklage bezog sich auf eine Verkehrskontrolle auf der B 77 in Höhe Brinjahe, die im Sommer zuvor offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen war. So habe die Angeklagte mehrere Haltesignale der Polizei ignoriert und schließlich versucht, einen Polizisten zu überfahren. Dieser habe sich nur durch einen beherzten Sprung zu Seite in Sicherheit bringen können. Nach einer Verfolgungsjagd konnte die Fahrerin schließlich überwältigt werden. Auf dem Rendsburger Polizeirevier habe sie sich nach Darstellung einer beteiligten Polizistin dann gegen die Erkennungsdienstliche Behandlung gewehrt und die Beamtin herablassend tituliert.

Die Verteidigung bestritt die Auseinandersetzungen zwischen der Angeklagten und den Vertretern der Staatsgewalt insgesamt nicht, sprach jedoch von einer anderen Perspektive. So hätte die Angeklagte in der Zeitung gelesen, dass falsche Polizisten unterwegs seien, um Leute auszurauben. Zudem hätten sich die Beamten bei ihren Einsätzen nicht ausgewiesen. Obwohl diese mit Streifenwagen und Uniform unterwegs waren, sei die Lage für die Angeklagte unklar gewesen, so ihr Anwalt.

Einschlägige Vorstrafen

Die Frau war bereits in der Vergangenheit von anderen Gerichten wegen einschlägiger Verkehrs- und Führerscheindelikte verurteilt worden. Das Schöffengericht in Rendsburg hielt der Angeklagten in seiner Urteilsbegründung zugute, dass sie seit den Vorkommnissen vor knapp zwei Jahren nicht mehr straffällig geworden sei. Auf die Frage der Staatsanwältin, was sie denn nun in Freiheit machen wolle, erklärte die Frau, dass durch die Haftzeit vieles im Garten liegengeblieben sei. Dies wolle sie nun nachholen. „Natürlich bleibe ich in meiner Sozialstruktur“. Ein Auto wolle sie aber nicht mehr bewegen.

Nach Aussage der Angeklagten gibt es allein in Schleswig-Holstein vier sogenannte „Missionen“, an denen das „Indigene Volk der Germaniten“ als sogenannte Selbstverwalter ansässig sei. „Mit Reichsbürgern haben wir aber nichts zu tun“, so die Frau in ihren abschließenden Worten als Angeklagte.