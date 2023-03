﻿Pumptrack kommt nach Gettorf: Mobiles Event am 1. und 2. April

Eigentlich hatte die FDP in Gettorf für einen festen Pumptrack gekämpft, doch in der Gemeinde fanden sie mit ihrer Forderung keine Mehrheit. Jetzt veranstalten sie ersatzweise ein Pumptrack-Event mit mobiler Bahn und wollen weiterhin auf eine Dauerlösung pochen.

So oder so ähnlich soll sie aussehen: Eine mobile Pumptrack-Bahn wird Anfang April in Gettorf aufgebaut.

Gettorf. Eine Mountainbikestrecke mit Wellen, Kurven und Sprüngen – das ist ein Pumptrack. Am 1. und 2. April wird in Gettorf eine mobile Bahn aufgebaut, auf der Kinder und Jugendliche sich spielerisch versuchen können. Weil nicht durch Strampeln, sondern mithilfe von Gewichtverlagerung Geschwindigkeit erzeugt wird, können alle möglichen Rollsportler einen Pumptrack nutzen – nicht nur Mountainbiker.

Die FDP Gettorf wollte eine solche Bahn in Gettorf eigentlich fest etablieren. Die Idee einer asphaltierten Strecke fand in der Gemeinde jedoch keine Mehrheit. Stattdessen veranstaltet der Ortsverband jetzt ein Event mit angemieteter Pumptrack. Stattfinden wird es auf dem Gelände des Autohaus Kuntz, Eichkoppel 1 in Gettorf. Am Sonnabend kann von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 14 Uhr gefahren werden. Es kostet nichts, Räder und Scooter stehen in geringer Zahl zum Verleih bereit.

Pumptrack-Event in Gettorf: Fitnessanbieter stellen auch aus

Dazu gibt es Getränke und Snacks, der Gettorfer Sport Club bietet Bratwürste, Kuchen und Kaltgetränke an, Florian Grabowski vom Kaffeewagen ist ebenso dabei wie ein Foodtruck von Phil’s Burger. Auch verschiedene Aussteller, wie das Fitnessstudio 4Fun oder der Pumptrack-Anbieter Parkitect, sind da und präsentieren ihre Produkte.

„Wir wollen zeigen, was in Gettorf möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagt die Spitzenkandidatin der FDP zur Kommunalwahl, Susanne Rohlfs. „Gleichzeitig wollen wir mit dem Event Begeisterung für dieses wunderbare Sportangebot schaffen.“ In der kommenden Wahlperiode wolle man weiterhin daran arbeiten ein solches oder ähnliches Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche umzusetzen.

Bei Mobile Kuntz können sich Interessierte nebenher am 1. April außerdem über aktuelle Trends bei Wohnmobilen, Camping und Outdoor informieren.