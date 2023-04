Nach Lkw-Unfall: Rader Hochbrücke Richtung Norden wieder frei

Nach einem Lkw-Unfall am Mittwochvormittag war die Rader Hochbrücke für mehrere Stunden in Richtung Norden voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr am Kreuz Rendsburg von der Autobahn 7 ab. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.

Ein Lkw-Unfall im Baustellenbereich vor der Rader Hochbrücke führte am Mittwoch zu einer Sperrung der A7 in Richtung Norden.

Kiel. Nach einem Unfall musste die Rader Hochbrücke am Mittwoch in Richtung Norden für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Neumünster war ein Lkw am Mittwoch gegen 10.20 Uhr unmittelbar vor der Brücke im Baustellenbereich verunglückt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Gegen 16.45 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Der Lkw-Fahrer war aus bislang unbekannter Ursache auf eine Baustellenbarrikade aufgefahren und ins Schwanken geraten, sein Fahrzeug fiel zwischen der Baustelle und der Leitplanke auf die Seite. Hierdurch wurden beide Fahrstreifen unbefahrbar, so der Sprecher.

Rader Hochbrücke: Verkehr wurde am Rendsburger Kreuz von der A7 abgeleitet

In Richtung Norden wurde danach eine Vollsperrung der A7 veranlasst, der Verkehr wurde am Rendsburger Kreuz Richtung Kiel abgeleitet. Fahrzeuge konnten außerdem nicht von der A210 in Richtung Norden auf der A7 fahren. Zudem stand der linke Fahrstreifen der Rader Hochbrücke Richtung Süden nicht zur Verfügung.

Der Verkehr staute sich teils erheblich. Fahrzeuge, die sich direkt hinter der Unfallstelle befanden, wurden von der Polizei zum Rendsburger Kreuz zurückgeführt.

Der Fahrer des verunfallten Lasters wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Unfallursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.