﻿So schreitet der Neubau der Rader Hochbrücke voran

Noch bevor die Politik-Prominenz in zwei Wochen zum ersten Spatenstich anrückt, kommen auf einer der größten Baustellen in Schleswig-Holstein fast täglich weitere Arbeiter hinzu. Denn: Für den Neubau der Rader Hochbrücke gilt ein strenger Zeitplan. Ein Überblick.

Borgstedt. Sie gehört zu den größten Baustellen im Norden und ist auch für die bundesweit agierende „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“ (DEGES) eine echte Herausforderung: Unter und über dem rollenden und schwimmenden Verkehr von Autobahn 7 und Nord-Ostsee-Kanal sollen bis 2029 die beiden neuen Rader Hochbrücken entstehen. Sie werden für die kommenden Jahrzehnte das Herzstück der Straßenverbindung auf der Jütlandroute zwischen Zentraleuropa und Skandinavien bilden.

Bald werkeln 100 Arbeiter an der Rader Hochbrücke

Noch vor dem offiziellen ersten Spatenstich mit allerhand Politik-Prominenz von Land und Bund in knapp zwei Wochen fahren die Arbeiten an dem Mammutprojekt nördlich und südlich des Kanals täglich weiter hoch. Seit Wochen wühlen sich Bagger durchs Erdreich und schütten Plateaus, eine eigene Autobahnabfahrt für den Baustellenverkehr ist bereits in Betrieb.

Am Nordufer der Borgstedter Enge – einem Seitenarm des Nord-Ostsee-Kanals – entsteht in diesen Tagen ein Bootsanleger, um Baumaterial auf die gegenüberliegende Rader Insel bringen zu können. Rund 30 Arbeiter sind aktuell auf der Baustelle im Einsatz, ihre Zahl soll in den kommenden Wochen auf rund 100 hochgefahren werden.

Bis 2026 soll die erste der beiden Zwillingsbrücken errichtet werden

Sönke von Fintel ist jetzt der Chef auf der Baustelle. Seine Firma Implenia mit Sitz in Hamburg hat den Zuschlag zum Bau bekommen und bildet mit zwei sächsischen Stahlbauunternehmen das Konsortium, das bis 2026 die erste der beiden Zwillingsbrücken errichten soll. Sein Büro im ersten Stock eines kleinen Containerdorfs für Planer und Bauleitung im Schatten der Brücke hat von Fintel bereits bezogen.

„Ab April werden wir mit der Tiefgründung für die neuen Pfeiler beginnen“, sagt der Ingenieur. „Im Mai geht es dann auch auf dem Wasser los.“ Da drei Pfeiler mit ihren Plateaus im Wasser errichtet werden sollen, kommen zwei sogenannte Hubinseln als Arbeitsplattformen auf der Borgstedter Enge zum Einsatz.

Laut Plan geht es Anfang Juni dann auch auf der Rader Insel los, wo die nächsten sechs Pfeiler wachsen – nördlich und südlich des Kanals in eine Höhe von bis zu 50 Meter.

Rader Hochbrücke: Teile kommen über die Autobahn 7

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollen die Stahlbauer damit beginnen, die Einzelteile für die Brücke mit unzähligen Schwertransporten über die A7 anzuliefern und direkt neben der bestehenden Autobahn zu verbinden. Nach und nach werden diese Elemente vom neuen Brückenkopf im Norden aus über die dann stehenden Pfeiler geschoben. Zwischen 80 und 100 Meter beträgt der Abstand zwischen den Pfeilern.

Rader Hochbrücke: Deswegen ist der Neubau nötig Die Rader Hochbrücke ist Teil der Autobahn 7 und führt auf einer Länge von knapp 1500 Metern über den Nord-Ostsee-Kanal, die Rader Insel sowie den Borgstedter See. Täglich wird sie von bis zu 55 000 Autos befahren. Sie wurde zwischen 1969 und 1972 errichtet und ist den stetig steigenden Belastungen – vor allem wegen des Schwerverkehrs – nicht mehr gewachsen. Mittlerweile gilt zum Schutz der Stahlkonstruktion auf der Brücke ein strenges Tempolimit. Bis 2029 sollen an ihrer Stelle zwei neue Brücken mit jeweils drei Fahrspuren errichtet werden. Die Projektgesellschaft DEGES gibt allein die Kosten für das erste Teilbauwerk mittlerweile mit 307 Millionen Euro an. Ursprünglich war man von Gesamtkosten in Höhe von 380 Millionen Euro ausgegangen.

Auf der Rader Insel ist die Schneise bereits gut zu erkennen, in der die erste Brücke wachsen soll. „Alle Rodungen waren innerhalb der erlaubten Frist bis Ende Februar abgeschlossen“, versichert DEGES-Sprecher Ulf Evert. Denn der Schutz von Umwelt und Anwohnern habe trotz des massiven Eingriffs in die Natur einen hohen Stellenwert beim Bau der neuen Rader Hochbrücke.

Belastung durch Bauarbeiten: Anwohner an der A7 bekommen Lärmschutz

Dazu gehört auch ein gutes Verhältnis zur temporären Nachbarschaft. Vor wenigen Tagen hatten die Verantwortlichen alle Anwohner zu einem zwanglosen Informationsaustausch in geselligem Rahmen auf die Baustelle eingeladen und die nächsten Schritte erläutert. Denn: Unmittelbar links und rechts des Baufeldes im Schatten des nördlichen Widerlagers leben Menschen in ihren Einfamilienhäusern. Zu ihrem Schutz wurden bereits Lärmschutzwände errichtet. Auf der Baustelle gelten zudem strikte Arbeitszeiten – nachts ist Ruhe.

Aber: „Die nächsten Monate werden für die Anwohner sicher nicht leicht“, sagt Evert mit Blick auf die Lärmbelastung, die die Großbaustelle mit sich bringt. Vor allem die bis zu 40 Meter tiefen Bohrungen, die für die Pfeiler der Brücke nötig sind, werden für Krach sorgen. Deswegen hat die DEGES rund um die Baustelle Sensoren angebracht, die die Lärmbelastung aufzeichnen und transparent im Internet dokumentieren. So hat jeder Anwohner die Möglichkeit, Verstöße gegen den Emissionsschutz nachzuweisen.

Sind Sönke von Fintel und sein Team 2026 fertig mit der ersten Brücke, geht die Arbeit von vorne los. Nach der Demontage und teilweise geplanten Sprengung der Bestandsbrücke aus dem Jahr 1972 soll an ihrer Stelle eine zweite Brücke gebaut werden. Fertigstellung laut Plan: 2029.