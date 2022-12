﻿Radfahren auf der K 71 zwischen Schönbek und Loop soll sicherer werden

Radfahrer, die auf der K 71 von Schönbek und Richtung Loop und Neumünster schon mal unterwegs waren, keinen das unangenehme Gefühl sicher: Mit Tempo 100 rast ein Auto an einem vorbei. Die Tasse, an der es auch keinen Gehweg gibt, soll bis 2024/25 sicherer werden.

Schönbek/Loop. Der von vielen Zweiradfahrern seit Jahren geforderte Radweg an der Kreisstraße 71 von Schönbek in Richtung Loop und Neumünster könnte 2024/25 Realität werden. Das Land und der Kreis Rendsburg-Eckernförde wollen verstärkt auch Trassen fördern, die in der Prioritätenliste weit hinten stehen – davon wird hauptsächlich Schönbek profitieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits 2010 hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Konzept aufgestellt, welches den Neubau von Radwegen in den Prioritätsstufen 1, 2, 3a und 3b aufteilt. Seit 2018 wurden Trassen der Priorität 1 und 2 bezuschusst, seit 2020 ist auch eine Förderung für die Prioritäten 3a und 3b möglich – da gehört der Radweg in Schönbek und Loop dazu.

Radweg an der Kreisstraße von Schönbek und Loop soll kommen

Die Gesamtlänge des Radweges an der Kreisstraße 71 – von Schönbek in Richtung Biogasanlage auf der rechten Seite – würde 3,6 Kilometer betragen: 2,3 Kilometer in Schönbek und 1,3 Kilometer in Loop. Die geplante Mindestbreite des Radweges muss 2,50 m betragen. Hinzu kommt ein mindestens 1,75 m breiter Trennstreifen zwischen Radweg und Fahrbahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bürgermeister Torsten Teegen (links, Loop) und Dominik Zett, hier bei einer Informationsveranstaltung zum Windpark Schönbek/Loop im Sommer 2020, wollen jetzt mit den Grundeigentümern über den Landerwerb verhandeln. © Quelle: Beate König (Archiv)

Die Gesamtkosten werden derzeit ermittelt. Es dürfte sich aber um eine Summe zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro handeln. Die beiden Kommunen können mit einer Förderung von 80 bis 90 Prozent der Kosten rechnen. Der Förderantrag soll bis Sommer/Herbst 2023 gestellt sein, der Bau könnte im zweiten Halbjahr 2024 oder 2025 erfolgen. Die Gemeindevertretung von Loop hat in der vergangenen Woche den Grundsatzbeschluss für die Realisierung gefasst. Die Gemeinde Schönbek hat das im November bereits beschlossen.

Radweg bei Schönbek: Planungskosten liegen bei 50 000 Euro

„Bevor wir in das reguläre Verfahren einsteigen, wollen wir vorab mit den Grundeigentümern sprechen, ob die das Land für den Radweg auch zur Verfügung stellen“, betonte Torsten Teegen, Bürgermeister in Loop. Es bringe nichts, in die Planung einzusteigen und dann auf den Planungskosten sitzen zu bleiben, wenn man das notwendige Land nicht kaufen könne. Sein Bauchgefühl sei jedoch gut, dass man die Quadratmeter bekomme. Es handelt sich laut Teegen um etwa zehn Grundstückseigentümer. Die Planungskosten bezifferte er auf rund 50 000 Euro.

"Grundsätzlich finde ich gut, dass die Radwege der hinteren Prioritäten jetzt auch gebaut werden", so Teegen. Im Sommer teilten er und Krogaspes Bürgermeister Nils Höfer mit, dass auch der Radweg zwischen Krogaspe und Loop an der K 9 mittelfristig realisiert werde.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schönbeks Bürgermeister Dominik Zett betonte auf Nachfrage: „Dem Fahrrad wird mehr Bedeutung beigemessen und das ist auch gut so.“ Von dem Fahrradweg werden nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in Neumünster-Einfeld besuchten, sondern auch die vielen Touristen, die mittlerweile in der Region fahren, profitieren.