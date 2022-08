Unterwegs auf Radtour von Eckernförde in Richtung Nord-Ostsee-Kanal oder Gettorf: Das Navi zeigt eine schöne Strecke. Aber die radweglose kurvenreiche Straße im Altenhofer Wald entpuppt sich als riskant. Und auf dem Radweg der B 76, der Alternative, holpert es streckenweise gewaltig.

Auch wenn gerade Millionen fließen für Radwegsanierung und -neubau: Auf einigen Strecken tut sich nichts. An der B 76 bei Neudorf und im Wald Altenhof bei Eckernförde ist das so. Was sind die Gründe?

