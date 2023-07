﻿Kreis Rendsburg-Eckernförde: Diese fünf E-Bike-Touren sind neu

Ahlefeld-Bistensee. Durch die Hügellandschaft der Hüttener Berge, mit Ausblick auf die Ostsee oder zu Sehenswürdigkeiten wie der Klosterkirche am Bordesholmer See – auf fünf neue E-Bike-Touren können Touristinnen und Einheimische künftig den Kreis Rendsburg-Eckernförde entdecken.

316 Kilometer lang sind die neuen Fahrradrouten. Die kürzeste E-Bike-Tour in Rendsburg-Eckernförde ist knapp 40 Kilometer lang, die längste knapp 80 Kilometer. Wer zwischendurch rasten will oder baden möchte, kann das an einem der elf neu eingerichteten Rastplätze tun. Dort gibt es Tische, Bänke und Fahrradbügel und an drei Orten schützen Pavillons vor Regen. Die Rastplätze sind verteilt auf die E-Bike-Touren.

E-Bike-Routen im Kreis Rendsburg-Eckernförde neu ausgeschildert

Auf Informationstafel können sich die Radfahrenden über die E-Bike-Touren informieren und Wissenswertes über Rendsburg-Eckernförde erfahren. Außerdem habe man die Beschilderung auf den Fahrradrouten verbessert, erzählt Projektleiter Joschka Weidemann von der Wirtschaftsförderung Rendsburg-Eckernförde.

138 Wegweiser wurden installiert, 400 Schilder mit den Logos der neuen E-Bike-Touren angebracht und Schilder erneuert. Radfahrende sollen laut Weidemann die Strecken auch ohne Smartphone oder GPS finden können.

Die fünf E-Bike-Routen im Überblick:

Die Schwansen-Tour (39 Kilometer) verläuft auf der Halbinsel Schwansen mit Ausblick auf die Ostsee und an Gutshöfen, Seen, der Mühle Anna und dem Heimatmuseum Rieseby entlang.

Auf der Hüttener-Berge-Tour (64 Kilometer) radeln Sie durch den Naturpark Hüttener Berge mit einem Abstecher auf den Aschberg – eine der höchsten Erhebungen in Rendsburg-Eckernförde.

Holme-Tour (67 Kilometer) führt vorbei an Bauernwäldern, Wiesen und Hochmooren und bietet Blicke auf den Die(67 Kilometer) führt vorbei an Bauernwäldern, Wiesen und Hochmooren und bietet Blicke auf den Nord-Ostsee-Kanal

Auf der Mittelpunkt-Tour (67 Kilometer) passieren Radfahrende Sehenswürdigkeiten wie den Kunst-Skulpturenpark in Nortorf oder die Klosterkirche am Bordesholmer See.

Die Moränen-Tour (79 Kilometer) kann aufgeteilt werden. Die nördliche Etappe führt durch Holtsee, Gettorf und Sehestedt, die südliche Etappe verläuft entlang der hügeligen Endmoränenlandschaft und um den Westensee.

Die Routen wurden auf E-Bikes ausgelegt – sie sind etwas länger und es wurden überwiegend Strecken mit befestigtem Untergrund ausgewählt. Da Elektrofahrräder im Trend lägen, habe man es als Alleinstellungsmerkmal identifiziert, ein passendes Angebot zu schaffen, sagt Projektleiter Joschka Weidemann. „Aber es ist eigentlich egal, ob man mit dem E-Bike oder dem normalen Fahrrad fährt, das sind einfach nur Vorschläge für schöne Touren“, ergänzt er.

Fahrradrouten in Rendsburg-Eckernförde als Projekt für nachhaltigen Tourismus

Da Projekt soll den nachhaltigen Tourismus im Kreis Rendsburg-Eckernförde stärken. „Mit den E-Bike-Routen in dieser Qualität und Quantität haben wir einen Maßstab gesetzt. Wir sind der erste Kreis in Schleswig-Holstein, der Touren in diesem Umfang ausweist“, sagt Kai Lass, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde.

Dazu haben die Tourismusorganisationen im Kreis und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mit Aktivregionen und Lokalpolitikern zusammengearbeitet. Die Kosten von 170 000 Euro für die E-Bike-Routen und Rastplätze wurden unter anderem mit Geld des Regionalentwicklungsausschusses im Kreis Rendsburg-Eckernförde finanziert. Außerdem wurden EU-Förderungen aus den Aktivregionen genutzt.

