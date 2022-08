﻿Radweg soll an der K9 zwischen Krogaspe und Loop gebaut werden

2023 soll der Radweg von Krogaspe nach Loop gebaut werden – ein amtsübergreifendes Projekt zwischen Bordesholm und Nortorfer-Land. Beide Gemeinden sind derzeit in Verhandlungen mit Grundeigentümern. Die 2,4 Kilometer lange Trasse wird nach derzeitigen Schätzungen 1,1 Millionen Euro kosten.

Loop/Krogaspe. 2023 soll voraussichtlich der 2,4 Kilometer lange Radweg an der Kreisstraße 9 von Krogaspe nach Loop gebaut werden. Das sehr kooperative Projekt über zwei Amtsgrenzen – Nortorfer-Land und Bordesholm – war in der Gemeindevertretung in Loop am Dienstag Thema, Krogaspe berät im nicht öffentlichen Teil am Montag, 29. August. Es geht momentan konkret um den notwendigen Landkauf. 

Seit Mitte 2021 ist der Bau des Radwegs im Gespräch. „Seit 20 Jahren liegt die Idee vor. Als wir in die Priorität 3a gerutscht sind und sich dadurch eine Realisierung abzeichnete, war die Freude im Dorf groß“, berichtete Krogaspes Bürgermeister Nils Höfer am Donnerstag am Diekwiesen-Grenzgraben. Viele Eltern hätten große Bedenken, ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken. „Zurzeit geht es um 50 bis 55 Kinder aus Krogaspe und Timmaspe, die in Neumünster-Einfeld am Gymnasium oder an der Gemeinschaftsschule unterrichtet werden“. Und ein Gefährdungspotenzial sieht Höfer auf der unübersichtlichen K 9 durchaus.