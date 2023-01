﻿Rätsel gelöst: Anonymer Weihnachtsmann von Gettorf identifiziert

In diesem Haus in Gettorf hat der Weihnachtsmann die Bewohner überrascht.

Gettorf. Das Rätsel um den anonymen Weihnachtsmann, der am Heiligen Abend im Mehrfamilienhaus Triangel 1 in Gettorf sämtlichen Mietern eine Flasche Wein vor die Wohnungstür gestellt hatte, ist gelöst. Eine Zeugin hat sich gemeldet, die den Weihnachtsmann beobachtet hatte. Der Weihnachtsmann war ein Hausbewohner, der jedoch namentlich nicht genannt werden will. (Der Redaktion ist der Name bekannt.) Es war derjenige, der von einer Mitbewohnerin bereits unmittelbar nach der Weinverteilaktion mit "Danke Weihnachtsmann" angesprochen worden war. Ihr hatte er mit einer Frage geantwortet: "Habe ich denn eine rote Mütze auf?"

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ehemaliger Hamburger wohnt seit 2004 in Gettorf und lobt die Hausgemeinschaft

Der 1948 geborene ehemalige Hamburger wohnt seit 2004 in Gettorf und fühlt sich im Haus Triangel 1 sehr wohl. „Alle sind nett zueinander. Alle reden miteinander. Es gibt keinen einzigen Querulanten. Wenn es beim Schlachter einen besonderen Mittagstisch gibt, wie Schweinshaxe, dann machen wir im Haus schon mal eine Sammelbestellung und einer holt das Essen für alle.“ Hier wohnt er seit mehr als vier Jahren, seit das Haus fertig ist. Die Flaschen hat er nachts verteilt, um nicht erwischt zu werden.

Nach dem Bericht der Kieler Nachrichten über den Weihnachtsmann haben viele Bewohner Anrufe von Verwandten und Freunden erhalten. „Viele haben im Internet den Artikel gelesen“ erinnert sich Fine Wilde. „Auch mein Bruder aus Neumünster hat angerufen.“ Auch der Weihnachtsmann hat Reaktionen erhalten. „Ich habe mehrere Weihnachtspakete vor meiner Tür gefunden.“ Offensichtlich hatten ihn gleich mehrere Mitbewohner in so starkem Verdacht, dass sie ihm Schokolade vor die Tür gelegt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Traubensaft für Kinder, Sekt für die Mütter

Man kennt sich eben im Haus. Auch der Weihnachtsmann kennt die Bewohner. „Familien mit Kindern haben Traubensaft erhalten, die Mütter eine Flasche Sekt. Es gibt aber auch ein paar alte Leute, die keinen Alkohol trinken dürfen. Sie haben auch Traubensaft erhalten.“

Lesen Sie auch

Ob Wein, Sekt oder Traubensaft – alles kam aus dem Glottertal in Baden. Genau dorthin hat der inzwischen enttarnte Weihnachtsmann ohne rote Mütze exzellente Verbindungen. „Das erste Mal war ich mit meinen Eltern zum Wandern dort. Da war ich acht Jahre alt. Seitdem war ich alle paar Jahre dort.“ Dort hat er auch „seinen Winzer“ entdeckt und lässt sich regelmäßig den Wein direkt vom Weingut liefern. In Glottertal und Umgebung wurde die TV-Serie „Schwarzwaldklinik“ gedreht. Die TV-Serie brachte Glottertal einen enormen Aufschwung im Tourismus, aber erst fast 30 Jahre nach dem ersten Glottertalurlaubs des Gettorfer Weihnachtsmannes, der damals noch in Hamburg lebte.

Der Weihnachtsmann aus Gettorf wollte einfach nur teilen

Zu seinem Motiv erklärte der Weihnachtsmann, der den größten Teil seines Berufslebens als Metallbauer in Hamburg gearbeitet hat, den Kieler Nachrichten: „Das habe ich von meiner Mutter gelernt: Wenn es dir gut geht, teile mit anderen. Gib etwas ab, hat sie gesagt.“ Weihnachten 2022 haben 27 Mietparteien vom guten Rat seiner Mutter profitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sigrid Querhammer