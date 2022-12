﻿Wer war der anonyme Weihnachtsmann?

Am Heiligen Abend fanden die 28 Parteien eines Mehrfamilienhauses in Gettorf eine Flasche Wein vor ihrer Wohnungstür. Alle Fahndungen nach dem unbekannten Weihnachtsmann blieben bisher erfolglos.

Gettorf. Wolf Blankenmayer war der erste, der die Flasche Wein aus Glottertal/Baden vor seiner Wohnungstür entdeckte. „Es war am Heiligen Abend so gegen 7.30 Uhr, als ich mit meinem Hund los wollte.“ Wer die Flasche dorthin gestellt hat, weiß er nicht – kein Zettel, keine Weihnachtskarte gab Auskunft. „Ein Werbegeschenk kann es auch nicht gewesen sein, denn dann hätte der Schenker seinen Namen hinterlassen und wir wüssten, wer es gewesen ist“, wirft jemand aus der zweiten Reihe ein. Fine Wilde entdeckte das Geschenk des anonymen Weihnachtsmannes etwas später. „Gegen 9.45 Uhr bin ich aus dem Haus gegangen. Da stand noch keine Flasche. Als ich gegen 10.30 Uhr zurückkam, stand die Flasche vor der Tür.“ Beim Blick in den Gang sah sie, dass auch vor den anderen Wohnungstüren Weinflaschen standen. Demnach waren also alle Mieter auf ihrer Etage beschenkt worden, dachte sie. Doch bald stellte sich heraus, dass auch die Mieter der anderen Etagen im Haus Triangel 1 jeweils eine Flasche erhalten hatten. In dem Mehrfamilienhaus wohnen immerhin 28 Parteien.