Räuberische Erpressung in Eckernförde: Polizei sucht Zeugen

Ein möglicher Fall von räuberischer Erpressung gibt Rätsel auf in Eckernförde. Am Freitag, 18. November, soll ein Jugendlicher mitten am Tag bedroht, geschlagen und beraubt worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen einer möglichen räuberischen Erpressung am Freitag, 18. November, in Eckernförde.

Eckernförde. Rätselhafte Bedrohung eines Jugendlichen in Eckernförde mit anschließendem Raub? Ein Fall, der sich am Freitag, 18. November, um 11.15 Uhr im Bereich einer Bäckerei in der Riesebyer Straße ereignet haben soll, gibt der Polizei Rätsel auf. Sie sucht jetzt Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darum geht es: Ein Jugendlicher gab gegenüber der Polizei in Eckernförde an, er sei in der Nähe einer Bäckerei an der Riesebyer Straße von einem Unbekannten genötigt worden, ihm zu den Hochhäusern gegenüber zu folgen. Dort seien weitere Personen hinzugekommen. In einem Hauseingang sei der Jugendliche dann bedroht und geschlagen worden. Er habe seine Wertsachen herausgeben sollen.

Polizei Eckernförde: Blauer Polo und Geldautomat spielen eine Rolle

Der mutmaßlich Geschädigte habe angegeben, kein Bargeld dabei zu haben, heißt es in der Polizeimeldung. Er habe daraufhin in einen blauen VW Polo steigen müssen. Der Fahrer sei in halsbrecherischer Weise mit ihm zum Geldautomaten in der Ostlandstraße gefahren. Er habe Bargeld abheben müssen, um es dem Mann zu übergeben. Die Person habe sich danach entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Automat befindet sich am Supermarkt Markant in der Ostlandstraße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall am 18. November beobachtet und/oder einen blauen Polo in oder an der Riesebyer Straße oder der Ostlandstraße gesehen haben. Der Mann am Lenkrad soll den Wagen verkehrsgefährdend gefahren haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde entgegen: Tel. 04351/9080 oder 04351/89212600. Nach dem geschilderten Tathergang geht es um eine räuberische Erpressung.