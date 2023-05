﻿Gettorf feiert die Rapsblüte am 14. Mai mit Livemusik und Lotterie

Gettorf. In Gettorf wird wieder die Rapsblüte gefeiert: Am 14. Mai findet das 15. Rapsblütenfest im Ortskern statt. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausfallen musste, wird das Fest in diesem Jahr wieder von zehn bis 18 Uhr ausgerichtet. Organisiert wird es alljährlich vom Handels- und Gewerbeverein Gettorf und Umgebung.

Das steht auf dem Programm: In der Innenstadt präsentieren sich Unternehmen und Vereine. Mit dabei ist die Freiwillige Feuerwehr, die AWO Gettorf, der Agrar-Oldtimer-Club Dänischer Wohl, der Gettorfer Turnverein und die Ballettschule Gettorf. Auf dem Karl-Kolbe-Platz wird in diesem Jahr erstmals eine große Bühne für den Eröffnungsgottesdienst und die musikalischen Darbietungen aufgebaut.

Für Musik sorgen der Verein Wohlderkultur und die Big Band der Uni Kiel. Außerdem spielt das Duo „Orgel trifft Saxophon“, bestehend aus Torben von Spreckelsen und Helge Keipert, um 17 Uhr in der St. Jürgen Kirche. Auch lädt am Sonntag der Coworking-Space Gettwork in Gettorf zu einem Tag der Offenen Tür ein. Rundherum gibt es verschiedene gastronomische Angebote.

Krönung der Rapsblütenprinzessin und -königin von Gettorf um 16 Uhr

Höhepunkt der Feier ist die Krönung der Rapsblütenprinzessin und der Rapsblütenkönigin um 16 Uhr: Eine neue Prinzessin wird ernannt und die bisherige Prinzessin wird zur Königin befördert.

Zum Rapsblütenfest gehört auch die Lotterie: Besucherinnen und Besucher können für je einen Euro ein Los erwerben, für fünf Euro gibt es sechs Lose. 3000 Lose gehen in den Verkauf. „Jedes Los hat eine Nummer“, erläutert Oliver Schröder, zweiter Vorsitzender des Handels- und Gewerbeverein Gettorf und Umgebung. „Und jedes Los hat die Chance auf einen der über 150 Sofortgewinne. Zusätzlich gibt es mit jedem Los die Chance, einen der sechs Hauptgewinne im Wert von 80 bis 425 Euro zu gewinnen. Da lohnt es sich, die Ziehung dieser Hauptgewinne am Sonntag um 17 Uhr abzuwarten.“ Der Reinerlös der Lotterie wird dem Mühlen- und Verschönerungsverein in Gettorf gespendet.

Wer sich die Preise schon einmal anschauen will, kann das ab sofort im Schaufenster der Firma Christen, Optiker und Juwelier, in der Kirchhofsallee 7 tun. Zu gewinnen sind unter anderem eine Jahresmitgliedschaft im Fitnesscenter, eine Herrenuhr und ein Tankgutschein. „Wir freuen uns sehr, dass das Rapsblütenfest in diesem Jahr wieder stattfinden kann“, sagt Frederike Christen. Die meisten Preise haben Gettorfer Unternehmen gestiftet, dazu kommen noch ein paar aus der Umgebung.

Schon am Vorabend, dem 13. Mai, steigt um 18.30 die Open-Air-Party auf dem Karl-Kolbe-Platz. Dazu hat der Handelsverein die Kieler Coverband Valley verpflichtet. Sie spielt aktuelle Hits sowie Kult-Klassiker und lädt die Gäste zum Tanzen ein.