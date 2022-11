Raub in Altenholz-Klausdorf: Polizei sucht Zeugen

Es geschah in der Nacht zum Sonntag: Ein Mann, der mit dem Bus von Kiel nach Altenholz fuhr, soll dort nach Angaben der Polizei an der Haltestelle Lindenallee gegen 1 Uhr beraubt worden sein.

Altenholz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Raub in Altenholz-Klausdorf. In der Nacht zu Sonntag griff laut Polizei ein Unbekannter einen 51-Jährigen an einer Bushaltestelle in Altenholz-Klausdorf an und entwendete ihm seine Geldbörse. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion (BKI) Kiel ermittelt und sucht nach Zeugen.

Das 51-jährige Opfer hatte 20 Minuten nach Mitternacht am ZOB in Kiel den Bus der Linie 744 in Richtung Altenholz bestiegen. Der Bus erreichte gegen 1 Uhr die Haltestelle Lindenallee, an der der 51-Jährige als Einziger ausstieg.

Altenholz: Opfer am Hals gepackt

Während er noch kurz den Fahrplan studierte, sei eine Person von hinten an ihn herangetreten und habe ihn am Hals gepackt. Die Person habe die Geldbörse aus der Gesäßtasche des 51-Jährigen gezogen und sei in Richtung Altenholzer Straße geflohen. Der 51-Jährige sei bei dem Angriff nicht verletzt worden.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein. Er trug laut Schilderung dunkle Kleidung und hat eine normale Statur. Weitere Angaben konnte der 51-Jährige nicht machen. Das Kommissariat 13 der BKI Kiel sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 0431/160-3333 entgegengenommen.