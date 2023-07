Unbekannte haben in Tüttendorf ein Ehepaar in ihrem Haus überfallen, gefesselt und einen 83-Jährigen schwer verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Tüttendorf. Bei einem Raub in Tüttendorf haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 83-Jährigen schwer verletzt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter in das Wohnhaus des Mannes und seiner 84-jährigen Ehefrau in Tüttendorf eindrangen. Die Täter überraschten das Paar im Schlafzimmer und fesselten beide.