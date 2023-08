Raubüberfall auf Tankstelle Hüttener Berge West: Mitarbeiter erlitt einen Schock

Hüttener Berge. Nach einem Raub am Rastplatz Hüttener Berge West sind drei Tatverdächtige flüchtig. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die die Männer beim Überfall auf die Tankstelle an der A7 Richtung Hamburg am Freitagmorgen beobachtet haben. Der Tankstellenmitarbeiter erlitt einen Schock und kam in die Schön-Klinik in Rendsburg.

Die Tatverdächtigen sollen gegen 4.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Rastplatz Hüttener Berge West betreten und unter Vorhalt eines Messers beziehungsweise einer Machete den Mitarbeiter zum Öffnen der Kasse und des Tresors aufgefordert haben. Der Angestellte nahm daraufhin das Wechselgeld aus der Kasse und händigte es den drei Männern aus. Den Tresor konnte er laut Polizei nicht öffnen.

Raubüberfall auf Tankstelle: Täter flüchteten über Wirtschaftsweg

Als eine Kundin den Verkaufsraum betrat, flüchteten die drei Männer über einen Wirtschaftsweg vom Tankstellengelände. Neben dem Bargeld im unteren dreistelligen Bereich hatten sie noch Zigarettenschachteln bei sich.

Eine Beschreibung der drei Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor. Umso mehr ist die Kripo Rendsburg auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Sie fragt: Wer hat am 11. August 2023 gegen 4.30 Uhr bzw. davor drei Männer auf dem Tankstellengelände oder auch in den Straßen Vörn Röhbarg oder Schulendammer Weg gesehen? Zeugen sollen sich unter Telefon 04331/2080 oder über Polizeiruf 110 melden.

