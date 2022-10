Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Bauarbeiten auf der Gettorfer Landstraße zwischen Altenholz-Dehnhöft und Osdorfer Landstraße sowie die Kreisstraße 86 in Brekendorf werden wegen Bauarbeiten gesperrt.

Bauarbeiten bremsen Verkehr in Dänischenhagen und Brekendorf aus

Dänischenhagen/Brekendorf. Hier geht es mit dem Auto oder Motorrad erstmal nicht weiter: Die Gettorfer Landstraße zwischen Altenholz-Dehnhöft und der Osdorfer Landstraße (L 44) kurz vor Birkenmoor ist ab Montag, 7. November, wegen der vollständigen Straßen- und Radwegsanierung gesperrt.

In Brekendorf wird am Donnerstag und Freitag, 3./4. November, auch an der K 86 gebaut. Hier kann man immerhin mit dem Fahrrad und zu Fuß passieren. Rettungsdienst und Polizei kommen bei beiden Baustellen durch.

Straßensanierung bei Dänischenhagen kostet eine Million Euro

Das passiert zwischen Altenholz-Dehnhöft und Birkenmoor in Schwedeneck: Sowohl die beschädigte Fahrbahn als auch der Radweg werden neu asphaltiert. Vorher wird der alte Belag abgefräst. Aus Sicherheitsgründen geht das nur bei Vollsperrung für den motorisierten Verkehr.

Teilweise können nicht einmal Anlieger ihre Grundstücke anfahren. Sie werden über die Alternativen informiert. Der Durchgangsverkehr wird über die K 49 durch Felm nach Osdorf und über die L 44 nach Birkenmoor umgeleitet. Die Strecke ist ausgeschildert. Je nach Wetter könnten sich Arbeiten noch verschieben, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein mit.

Die umfangreiche Maßnahme an der Gettorfer Landstraße (L 254), die am Ortsteil Kaltenhof vorbei führt, liegt auf Gebiet von Dänischenhagen. Daher muss sich die Gemeinde an den Baukosten des Landes von insgesamt einer Million Euro beteiligen.

In Brekendorf bei Eckernförde wird die Straße nur ausgebessert

Das wird in Brekendorf an der Kreisstraße 86 gemacht: Hier wird nicht die ganze Fahrbahn saniert, sondern nur ausbessert. Auch an dieser Strecke hier muss voll für Autos und Motorräder gesperrt werden. Während der Vorarbeiten war und ist die Kreisstraße schon halbseitig dicht.

Die ausgeschilderte Umleitung führt über die K 86 in Owschlag, die L 265 bis Ascheffel sowie über die K 53 bis Brekendorf und umgekehrt. Wer ortskundig ist, sollte den gesamten Bereich lieber gleich weiträumig umfahren. Die Arbeiten sind nach Angaben des LBV mit dem öffentlichen Busverkehr abgestimmt. Rettungsfahrzeuge, Polizei, Fußgänger und Radfahrer kommen durch.