﻿Reesdorf: Neue Bürgermeisterin Laura Dreier lehnt Video-Sitzungen ab

Reesdorf. Mit Laura Dreier steht erstmals in der Geschichte von Reesdorf eine Frau an der Spitze der Gemeinde. In der konstituierenden Sitzung wurde die 39-Jährige einstimmig zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Lange nachdenken über die Kandidatur musste Laura Dreier übrigens nicht. „Das macht einfach am meisten Sinn“, erzählt die Reesdorferin mit Blick auf ihr bisheriges kommunalpolitisches Engagement im Dorf.

Bereits seit zehn Jahren ist Laura Dreier Gemeindevertreterin in dem siebenköpfigen Ortsparlament. Die vergangenen fünf Jahre agierte sie zudem als Erste Stellvertretende Bürgermeisterin. Sie freut sich auf die Herausforderung: „Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben.“ Dass Laura Dreier neben ihrer Halbtagesstelle im Fachbereich Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung Preetz auch Mutter von drei Kindern ist, bremst die frisch gebackene Gemeindechefin keineswegs.

Neue Bürgermeisterin in Reesdorf: Ehemann kann ihr nicht immer den Rücken freihalten

Dabei kann auch ihr Ehemann Christoph Dreier nicht immer den Rücken freihalten – der selbstständige Tischlermeister führt in Plön einen eigenen Betrieb und ist hat zusätzlich mehrere Ehrenämter. Dafür wohnen ihre Eltern gleich nebenan – Claudia und Kurt Pinckert, der früher auch im Gemeinderat aktiv war, kümmern sich an Nachmittagen um den Nachwuchs im Alter von zwölf, zehn und vier Jahren. „Unsere beiden Großen sind auch schon sehr selbstständig, das passt schon“, sagt Laura Dreier. Von Video-Sitzungen – üblich während der Corona-Pandemie – hält si nicht viel: „Ich finde es wichtig, es in Gesprächen und Diskussionen mit einem realen Gegenüber zu tun zu haben.“

Erleichternd kommt hinzu, dass im Dorf aktuell keine großen Projekte geplant sind. Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses und der neue Anbau waren das letzte große Vorhaben, das in der Ära ihres Vorgängers Bernd Jamrath abgeschlossen wurde. Der 71-jährige Reesdorfer wurde in der konstituierenden Sitzung vom Bordesholmer Amtsdirektor Marco Thies mit einer Ehrenurkunde, einem Präsentkorb und vielen lobenden Worten verabschiedet.

Verabschiedung mit Präsentkorb für Bernd Jamrath als dienstältesten Bürgermeister

29 Jahre war Jamrath Bürgermeister, damit war er in der abgelaufenen Wahlperiode der dienstälteste Gemeindechef im Amt Bordesholm. Vor 1994 wirkte er zudem acht Jahre als stellvertretender Bürgermeister. Lange muss er nicht darüber nachdenken, was sein stärkstes Erlebnis in dieser Zeit war. „Das Dreifach-Jubiläum im Jahr 2003 aus 200 Jahre Eiderbrücke, 725 Jahre Gemeinde Reesdorf und 60 Jahre Feuerwehr war so großartig, das werde ich nie vergessen.“

Verabschiedet und geehrt wurden außerdem die ausgeschiedenen Gemeindevertreter Andreas Evers, Dirk Hinz-Reese sowie Hartmut Kendziorra. Neu ins Ortsparlament rückten Jens Breitenbach, Laura Dreiers Schwägerin Sonja Dreier, Hans Jacobs und Torben Möller. Die Gemeindechefin spricht von einem Generationswechsel – und sieht als vorrangiges Ziel, dass die neue Gemeindevertretung als Team zusammenwächst. Dabei wird sie auch die von ihrem Vorgänger angebotene Hilfe gern in Anspruch nehmen. „Wenn ich Unterstützung brauche, werde ich sie mir von Bernd holen. Er hat so viel Wissen und Erfahrung, davon kann ich nur profitieren“, sagt Laura Dreier.

KN