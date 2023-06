﻿Regatta am Wochenende: Opti-Feva-Meeting auf dem Wittensee

Segelsport

Fast 50 Jugendliche treffen sich am Wochenende zum Opti-Feva-Meeting beim Wassersportclub am Wittensee (WSCW).

Diese Regatta ist speziell für Anfänger: Auf dem Wittensee treten am Wochenende rund 50 Jugendliche aus ganz Schleswig-Holstein und dem angrenzenden Niedersachsen in ihren Optimisten gegeneinander an. Das macht die Veranstaltung so besonders.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket