Super Windverhältnisse, Sonne und beste Laune: Die Laser Masters 2022 auf dem Wittensee waren am Wochenende 20./21. August „eine erstklassige Veranstaltung“. So zumindest schwärmt ein Olympiateilnehmer.

Groß Wittensee. Großer Auflauf mit 45 Regattaseglerinnen und -seglern sowie gut 60 Leute aus dem Umfeld: Die Laser Masters auf dem Wittensee am 20. und 21. August gerieten zum spannenden Highlight von Groß Wittensee. Ausrichter war der Wassersportclub am Wittensee, der großes Lob auch von einer bekannten Segelgröße einheimste: Wolfgang Gerz vom Segler-Verein Wörthsee in Bayern.

„Das war rundherum ein großartiges Event“, resümierte Gerz. „Hier am Wittensee kann man sich ein Vorbild nehmen.“ Gerz war Olympiateilnehmer in der Finn-Klasse und mehrfacher Laser-Weltmeister. 2022 vollendet er sein 70. Lebensjahr. Er selbst nahm nach den zwei Regattatagen den Alterswanderpreis in der Klasse ILCA 7 mit nach Hause.