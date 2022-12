﻿Region Bordesholm: 183 Kita-Plätze fehlen in den nächsten zwei Jahren

In der Region Bordesholm fehlen in den nächsten zwei Jahren 183 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Pläne für eine große Problemlösung gibt es noch nicht. Aber: Eine neue Vereinbarung sieht vor, dass die Kosten zwischen Standortgemeinden und Nutzerorten fairer aufgeteilt werden sollen.

In der Region Bordesholm sollen zukünftig die Investitions- und Betriebskosten der Kinderbetreuungseinrichtungen (hier ein Symbolbild) fairer aufgeteilt werden. Das sieht eine Vereinbarung vor, die im Amtsausschuss empfohlen und im ersten Quartal in allen 14 Gemeinden beraten wird.

Bordesholm. Die Suche nach einem Platz in einer Kindertagesstätte wird für Eltern in der Region Bordesholm schwieriger: Nach einer Prognose vom Amt Bordesholm fehlen in den nächsten zwei Jahren Plätze für 183 Mädchen und Jungen. Für die Kommunen besteht Handlungsdruck. Es gibt aber noch nicht einmal eine Idee für einen „großen Wurf“. Hauptgrund dafür sind die hohen Kosten. Im Amtsausschuss wurde am Donnerstagabend eine Empfehlung ausgesprochen, die eine Verteilung der gesamten Investitions- und Betriebskosten nach dem Solidarprinzip auf alle 14 Orte vorsieht. Das könnte möglicherweise einen Neubau forcieren.

Insgesamt 18 000 Plätze fehlen in Schleswig-Holstein. Das hat eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung, die im Oktober veröffentlicht wurde, ergeben. In der Region Bordesholm ist das Problem auch nicht neu. 2018/19 musste innerhalb kürzester Zeit in Bordesholm die Kita am See in der Eidersteder Straße realisiert werden, weil ansonsten etwa 60 Kinder auf der Straße gestanden hätten.

Die Kita am See wurde in Bordesholm (hier das Planungsbild) innerhalb kürzester Zeit realisiert. © Quelle: Foto: Sven Tietgen (Archiv)

Auf den Kosten dafür blieb die Standortgemeinde Bordesholm sitzen. Das soll zukünftig anders werden. Die im Amtsausschuss vorstellte Vereinbarung sieht vor, dass sowohl Investitionen als auch die Betriebskosten fair aufgeteilt werden sollen. In der Region halten Bordesholm, Wattenbek, Brügge und Mühbrook Kindertageseinrichtungen sowie Wald- und Naturgruppen vor.

Fehlende Kit-Plätze: Die weiteren Schritte bei der Vereinbarung im Amt Bordesholm

Im Amtsausschuss in der Gaststätte Zum Alten Haeseler in Negenharrie fiel die Empfehlung einstimmig. Norbert Schmidt (SPD, Bordesholm) und Wulf Klüver (Mühbrook) enthielten sich aber. Im ersten Quartal 2023 wird die Vereinbarung in allen 14 Kommunen zur Abstimmung in den Gemeindevertretungen vorgelegt. Es gibt keine Verpflichtung, aber: Stimmt eine Gemeinde, die keine Einrichtung hat, nicht zu, dürfte es zukünftig für Eltern aus dem Ort noch schwieriger werden, einen Betreuungsplatz in der Region Bordesholm zu bekommen. Willi Lüdemann (FDP) warb deshalb auch darum, in den einzelnen Kommunen für das solidarische Vertragswerk zu werben.

Konkrete Geldbeträge wurden noch nicht genannt

Hubert Hepp (UWB, Bordesholm) fragte in der Sitzung nach, um welche konkreten Summen gesprochen werde. Das Volumen könne man noch nicht sagen, so Amtsdirektor Marco Thies. In der Sitzungsvorlage heißt es unter anderem dazu, dass nach der Abrechnung von 2022 mit detaillierten Zahlen im ersten Quartal 2023 zu rechnen sei.

Ines Knaack, neue Leiterin des Amts für Bürgerdienste (hier bei der Wahl des Seniorenbeirats) stellte die Prognose für Kitaplätze im Amtsausschuss vor. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Ein Beispiel aus dem Haushalt 2023 der Gemeinde Wattenbek, die die größte Kita mit 130 Plätzen anbietet. Das Defizit liegt im kommenden Jahr bei etwa 800 000 Euro – Einnahmen von 1,5 Millionen Euro stehen Ausgaben von 2,3 Millionen Euro gegenüber. Bei der Vereinbarung wird nun ein gerechter Ausgleichsbetrag je Platz gesucht. Die 800 000 Euro soll da mit einfließen.

Im Sommer 2022 teilte Cornelia Cornils, Leiterin in Wattenbek, in einer Ausschusssitzung mit, dass 101 Kinder aus Wattenbek, elf aus Bordesholm und 21 aus anderen Umlandgemeinden kommen. Will heißen: Von einem Viertel der Nutzer bekommt die Gemeinde Wattenbek keinen Kostenausgleich. Mit der neuen Vereinbarung, die vor allem von großen Standorten Bordesholm und Wattenbek angeschoben wurde, sollen große Investitionen, wie beispielsweise ein Neubau einfacher werden.

In der Region Bordesholm sind momentan eher nur flankierende Maßnahmen im Gespräch. Die Diakonie Altholstein plant 55 Plätze in Bordesholm und Wattenbek. Laut Ines Knaack, Leiterin des Amts für Bürgerdienste in Bordesholm, fehlen aber für unter Dreijährige 65 Plätze und für über Dreijährige 118. In ihrem Vortrag machte sie deutlich, dass es sich um eine Bedarfsprognose handelt. Als Grundlage habe man Meldedaten und die Prognose für Neubauten genommen – da geht man von 200 in der Region Bordesholm in den nächsten zwei Jahren aus.