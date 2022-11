﻿Region Bordesholm: Hier werden noch Neubaugebiete geplant

Die Zinsen steigen, die Preise für Baumaterial sind hoch. Für Familien, die sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollen, ist es keine einfache Zeit. Doch die Investoren wollen ihr Neubaugebiet am Oberdorf in Brügge weiterhin realisieren – die Zahl der Wohneinheiten wurde aber reduziert.

Bordesholm. Wenn alles planmäßig läuft, dann könnte die Erschließung des Neubaugebiets auf der Gnutzmann-Hauskoppel im Oberdorf in Brügge im zweiten Halbjahr 2023 beginnen. Die ersten Häuser könnten 2024 dort stehen. Die Anzahl der Wohneinheiten ist von den drei Investoren nochmals auf jetzt 35 verringert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Wattenbek beginnt im Grünen Weg derzeit der Hochbau. Ende November ist die Erschließung abgeschlossen worden. In Bordesholm ist auch 2023 weiterhin nicht mit einem zusammenhängenden Baugebiet zu rechnen. In Mühbrook gibt es Zoff um eine geplante Bebauung auf dem ehemaligen Langrock-Areal. Dort sind elf Wohneinheiten vorgesehen.

In Brügge haben die Investoren Dennis Holz, Wulf Rathke und Rüdiger Wiek dem Bauausschuss ein neues Konzept für die 1,9 Hektar große Gnutzmann-Koppel vorgelegt. Nach ursprünglich 41 sank die Zahl der Wohnheiten über 37 auf nunmehr 35. 19 Grundstücke für überwiegend Einfamilienhäuser haben eine Größe von 500 bis 600 Quadratmetern. Zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Einheiten sind am Rand des Gebiets vorgesehen. Der ursprünglich einmal vorgesehene Neubau einer Kita ist laut Entwurf nicht mehr geplant.

Brügge hat Baugebiet der schwierigen Marktlage angepasst

Der Bebauungsplanentwurf Nummer 16 wird in den nächsten Wochen den zuständigen Behörden vorgelegt. Bürgermeister Werner Kärgel (CDU) hofft auf möglichst wenige Kritikpunkte. „Wir erfüllen eigentlich mit diesem Plan die Vorgaben der Landesplanungsbehörde in Kiel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Baugebiet sei der schwierigen Marktlage angepasst worden, urteilte Kärgel, der in der jüngsten Gemeindevertretung von einer sinkenden Nachfrage nach Baugrundstücken berichtet hatte.

Auf der Gnutzmann-Koppel in Brügge sollen 35 Wohneinheiten bis 2024 entstehen. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Über Vorgaben wie Dachbegrünung und Photovoltaik auf den Dächern habe die Gemeinde noch keine Entscheidung getroffen. Der Bürgermeister würde beides begrüßen.

Wattenbek: Nur ein Eigentümer ist abgesprungen

In Wattenbek ist Ende November die Erschließung des Neubaugebiets Grüner Weg abgeschlossen worden. Der Hochbau auf dem 2,7 Hektar großen Areal hat begonnen. „Eine Partei von 21 Grundstücken hat zurückgezogen. Wir konnten das angesichts der riesigen Nachfrage sofort wieder vergeben“, betonte der Investor Hans-Joachim Wittorf (Heidmühlen), der das Projekt mit Michael Sobotta realisiert hat. Die Verträge mit den neuen Eigentümern waren vor der Zinswende und den enormen Kostensteigerungen geschlossen worden. Insgesamt entstehen bis 2024 auf dem Areal 20 Einzelhäuser, ein Doppelhaus und vier Mietshäuser mit jeweils vier Wohneinheiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Michael Sobotta vom Investorenteam (von links), der stellvertretende Bauausschussvorsitzende Dennis Metzlaff, Bürgermeister Oliver Kruse und Hans-Joachim Wittorf bei der Abnahme der Erschließungsmaßnahme in Wattenbek. © Quelle: Frank Scheer

Mit der Erschließung ist die Gemeinde sehr zufrieden, wie Bürgermeister Oliver Kruse (AfW) beim offiziellen Abnahmetermin bestätigte. Der stellvertretende Bauausschussvorsitzende Dennis Metzlaff (AfW) betonte: „Wenn es Probleme bei der Erschließung gegeben hatte, dann sind die auch sehr zeitnah immer mit den Investoren gelöst worden.“ Der neu gestaltete Grüne Weg ist mittlerweile auch wieder für den Verkehr freigegeben worden. Auf die Nachfrage, ob denn die im F-Plan vorgesehenen weiteren Baufenster in den nächsten Jahren angepackt werden, betonte Kruse: „Im Zeitraum der nächsten zehn Jahre wird es da sicher keine Planungen geben.“

Weitere Bauprojekte sind in Wattenbek geplant

Wegen des Neubaugebiets hatte es im Sommer 2021 einen Bürgerentscheid gegeben, der das Neubaugebiet um etliche Monate verzögert hatte. Die Initiatoren, die das Baugebiet verhindern wollten, waren aber gescheitert. Die Gemeinde Wattenbek plant ein weiteres kleines Wohngebiet mit sechs Einheiten am Buchwalder Weg. Wann der Baustart für das große Wohnungsprojekt am Reesdorfer Weg erfolgen wird, ist unklar. Investor Kolja Schwarten teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Anzahl der Verträge noch nicht für einen Startschuss ausreichten. 33 Wohnungen sollen dort in drei Blocks gebaut werden.

Mühbrook: Bauausschuss lehnt kleines Baugebiet ab

In Mühbrook deutet sich ein Streit zwischen dem Bauausschuss und einem Unternehmen aus Rendsburg an. Die Firma hatte in der jüngsten Sitzung im öffentlichen Teil ihr Bauvorhaben mit elf Wohneinheiten in der Mitte des ehemaligen Langrock-Grundstückes vorgestellt. Fünf Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus sind auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern geplant. Im nichtöffentlichen Teil hat der Bauausschuss diese Pläne aber abgelehnt. Es handelt sich um ein Mischgebiet, für das ein gültiger Bebauungsplan vorliegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Der Investor hat sich auch an die Vorgaben des Planes gehalten“, teilte Sven Ingwersen, Bauamtsleiter der Amtsverwaltung Bordesholm, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

„Direkt an das Gebiet grenzt das Hotel Seeblick, auf der anderen Seite ist ein Fischhändler. Das Ganze wird zu Problemen führen und ist bislang noch nicht genügend abgewogen worden“, so eine Stimme aus dem Bauausschuss.