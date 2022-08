﻿Region Holstein: Brauchen Frauen zum Schwimmen ein Bikinioberteil?

Frauen im Schwimmbad mit nacktem Oberkörper? Die Kieler Ratsversammlung sagt Ja zu „oben ohne“ und löst damit heftige Debatten unter Badegästen aus. Wie halten es die Bäder in der Region?

Neumünster/Rendsburg/Eckernförde/Bokel/Flintbek/Timmaspe. „Oben ohne“ schwimmen gehen in Dorffreibädern und großen Schwimmhallen? Die Meinungen darüber, ob Frauen das Bikini-Oberteil in Schwimmbecken weglassen können, gehen auseinander. In Bokel ist man offen, in Neumünster verhalten, Timmaspe lehnt das Baden ohne Oberteil im Freibad ab. Viele Badbetreiber hatten noch keine Anfragen von Frauen dazu.

„Wenn eine das machen will, was spricht dagegen?“ sagt Rolf Godt, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Bokel offen. Die Baderegeln geben lediglich vor, dass Badegäste im Beckenbereich und im Wasser saubere Badebekleidung tragen müssen. „Was ist Badebekleidung?“ Godt definiert: „Solange der Intimbereich bedeckt ist.“ Im Prinzip würde eine Badehose reichen. „Oben ’rum gibt es keine Begrenzung.“ Der Grund für den Hinweis auf saubere Kleidung: „Wir haben einen Beachvolleyballplatz, da werden Badesachen sandig“, erläutert Rolf Godt.

Schon jetzt gebe es Frauen, die sich auf der Liegewiese „oben ohne“ sonnen. Es sei egal, ob sie dann auch so ins Wasser gehen. Es komme jedoch bislang nicht vor. Eine Grenze zieht Rolf Godt: Zu FKK sagt der Förderverein Nein.

Bernd Meyer, Vorsitzender der Freibadfreunde Timmaspe, nahm die Anfrage der Kieler Nachrichten zum Anlass, mit dem Vereinsvorstand einen Grundsatzentschluss zu fassen. „Timmaspe ist nicht so weit entfernt von der Landeshauptstadt.“ Der Vorstand entschied sich, „oben ohne“ abzulehnen. Meyer begründet das so: „Es könnte mehr Probleme als Vorteile geben, das wollen wir im Vorstand ausschließen.“ Mit Blick auf die Größe des Freibades sagt er: „Man muss die Kirche im Dorf lassen.“ Sein Tipp: Wer gern freizügig badet und sich sonnt, hat Strände als Alternativen.

Im Freibad in Flintbek gab es bislang noch keine Anfragen von Frauen zum Oben-ohne-Baden. „Wir sind ein Familien- und Kinderbad“, vermutet Bauamtsleiter Hendrik Brede als Grund. „Wir haben uns noch gar nicht damit beschäftigt.“ Zum Stand jetzt gibt die Badeordnung im Paragrafen 4, Absatz 6 an: Der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in üblicher Badebekleidung gestattet. Die Frage „Was genau bedeutet ,üblich’?“ wurde bislang weder der Gemeinde noch dem Förderverein Freibad Flintbek gestellt.

Erwachsene, die nachfragen könnten, nutzen das Freibad in Flintbek hauptsächlich als Frühbaderinnen und Frühbader morgens. Nachmittags sind Familien und Kinder da. „Vielleicht ist es in Großstädten wie Kiel anders als in einer kleinen Gemeinde“, vermutet er. Auch Fördervereinsvorsitzender Fabian Rother sagt: „An uns wurde die Bitte noch nicht herangetragen.“

Für das Bad am Stadtwald, das die Stadtwerke Neumünster (SWN) im Auftrag der Stadt Neumünster betreiben, übernimmt SWN-Pressesprecher Niklas Grewe die Auskunft. "Eine Einführung von ,oben-ohne' müsste wie in Kiel durch die Ratsversammlung beschlossen werden", erläutert Grewe zum Genehmigungsverfahren. Die Politik muss die Aufgabe an die SWN übertragen.

Anfragen zum Thema habe es im Bad bislang allerdings noch gar nicht gegeben. „Es wurde nichts an mich herangetragen“, sagt Niklas Grewe.

Keine deutschlandweite Oben-ohne-Baden-Welle in Bädern

Eine deutschlandweite Oben-ohne-im-Schwimmbad-Welle hat er bislang noch nicht festgestellt. Ein einzelner Betreiber in Göttingen biete das Baden mit nacktem Oberkörper für alle Geschlechter an. Im Norden sei Kiel ein Vorreiter. „Wir werden beobachten, wie es in Kiel läuft.“ Laufe es gut, seien die Stadtwerke offen für Veränderung. Er erinnert: Fans von FKK brauchen aus Neumünster eine halbe Stunde zu den Stränden von Nord- und Ostsee.

Energiepreisexplosion wichtiger als Abwesenheit von Bikinioberteilen

Das Frei- und Hallenbad Aquacity in Rendsburg und das Wellenbad in Eckernförde können kurzfristig keine Stellung beziehen. Die Verantwortlichen sind im Termin-Marathon, berichtet Sabine Windmann-Scheffer vom Marketing und Betrieb der Bäder. „Wir haben gerade ganz andere Probleme“, erklärt Badleiter Oliver Wolf vom Aquacity in Rendsburg mit Blick auf die rasant steigenden Energiepreise. „Das Thema ist noch nicht im Gespräch.“