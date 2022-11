﻿Region Holstein: Zwei Konzerte und eine Lesung stimmen auf den Advent ein

Die Adventszeit genießen: Dafür laden in Nortorf der Literaturkreis zur Lesung und der Lions Club zum Konzert mit dem Gospelchor Pahlen ein. In Groß Vollstedt rockt die Band „The Beat goes on“.

Nortorf/Groß Vollstedt. Festlich, fröhlich und besinnlich durch den Advent – dazu gibt es in der Region Holstein drei Live-Abende, zweimal mit Musik, einmal mit Weihnachtsgeschichten.

Mitswingen und mitsingen – das geht beim Konzert „Oh holy night“ vom Gospelchor Pahlen am Sonnabend, 3. Dezember, um 19.30 Uhr in der St. Martin-Kirche. In Nortorf ist der Chor gute Vorweihnachtszeit-Tradition. Er ist zum zwölften Mal auf Einladung vom Lions Förderverein zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf bei Autohaus Ihle, Radio Horst und Uhren Suhr für 15 Euro.

Einen Tag später, am Sonntag, 4. Dezember, lädt um 18 Uhr, „Literatur Live“ zum gemütlichen Adventsnachmittag in Kirchspiels Gasthaus, Große Mühlenstraße 9, ein. Wolfgang Berger, Schauspieler, Synchronsprecher, Dozent und langjähriger freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk, liest weihnachtliche Geschichten mit musikalischer Begleitung.

Karten im Vorverkauf gibt es beim Geschäft „Lebenswert“, Poststraße 11, für 15 Euro und für 17 Euro an der Abendkasse.

„The Beat goes on“ präsentiert kultige Coversongs

Die fünfköpfige Band "The Beat goes on" versüßt akustisch den Abend vor dem vierten Advent im Landgasthof Groß Vollstedt, Dorfstraße 29. "Sounds of the Heroes" heißt das Weihnachtskonzert mit Coversongs am Sonnabend, 17. Dezember, ab 21 Uhr. 12 Euro kosten Karten im Vorverkauf in der Tankstelle Achterwehr, Autohaus Klauza in Westensee, TS Hoffmüller Westensee und im Gasthof.