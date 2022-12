﻿Rendsburg: 80 Weihnachtsmenüs und Geldspende an die Tafel übergeben

80 Weihnachtsessen hat die Neuwerker Schützengilde der Tafel in Rendsburg übergeben. Nach 2021 war es das zweite Mal, dass Koch Andreas Rieck gekocht hatte. 1400 Euro für den guten Zweck kamen beim Kuchenverkauf in der Nordmarkhalle in den letzten Wochen zusammen.

Die Neuwerker Gilde hat der Tafel in Rendsburg am Tag vor Heiligabend insgesamt 80 Weihnachtsessen übergeben.

Rendsburg. Von zwei großen Spenden werden Bedürftige kurz vor dem Fest in der Stadt Rendsburg profitiert haben: Die Neuwerker Gilde hat der Tafel 80 Weihnachtsessen übergeben. Zudem haben die Tafel und der Kinderschutzbund jeweils einen Scheck in Höhe von 700 Euro von den Beschickern des Wochenmarktes in der Nordmarkhalle erhalten.

Die Gildebrüder der Neuwerker-Scheiben-Schützen-Gilde von 1692 trafen sich am Tag vor Heiligabend im Hotel Hansen, um die von Chefkoch Andreas Rieck gekochten Leckereien zu verpacken. Zusätzlich wurden Süßigkeiten und ein Gruß der Gilde in insgesamt 80 Paketen hineingelegt.

80 Gerichte für die Tafel gekocht und verpackt

Andreas Rieck, der 2021 die Idee zur ersten Weihnachtsaktion dieser Art hatte, freut sich, „dass so viele Gildebrüder zum Helfen gekommen sind.“ Ältermann Norbert Klause hatte auf der letzten Gildeversammlung die Brüder um Unterstützung gebeten: „Wir als eine der ältesten Institutionen der Stadt, wollen etwas für unsere Mitmenschen tun“.

Jeweils 700 Euro für die Tafel Rendsburg und die Ortsgruppe des Kinderschutzbundes: Holger Glimm (von links), Dorothea Heiland, Gitta Heinze, Mona Veithöfer-Schmidt, Horst Reibisch und Monika Herzberg bei der Übergabe der Spende. © Quelle: Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde

Mit den Weihnachtspaketen machten sich die Neuwerker auf den Weg zur Tafel, um sie dort zu übergeben. Als Hauptgericht Gulasch sowie Stollen, Schokolade und Nüsse befanden sich nach Angaben von König Dirk Schülldorf im Paket.

Außerdem erhielt die Tafel in Rendsburg am Tag vor Heiligabend einen Spendenscheck von 700 Euro überreicht. Die Ortsgruppe des Kinderschutzbundes erhielt die gleiche Summe. Die insgesamt 1400 Euro waren beim Kuchenverkauf in den letzten Wochen am Freitag in der Nordmarkhalle zusammengekommen, teilte Susanne van den Bergh, Sprecherin des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde, mit. Die Marktbetreiber hatten die Aktion organisiert. Die Kosten wurden von der Fair-Trade-Stadt Rendsburg übernommen.