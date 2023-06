﻿Verkehr: Sperrungen in Rendsburg und Umgebung in der Woche ab 5. Juni

Auf der B77 zwischen Rendsburg und Jevenstedt wird gebaut, auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Rendsburg fährt Schienenersatzverkehr – hier finden Sie eine Übersicht mit Baustellen in und um Rendsburg ab 5. Juni.

Rendsburg. Straßen sind gesperrt, der Kanaltunnel in Rendsburg ist dicht oder die Schwebefähre ist außer Betrieb – das ist ärgerlich für Pendlerinnen und Pendler. Damit Sie nicht unvorbereitet sind, haben wir eine Übersicht der angekündigten Baustellen und Verkehrseinschränkungen im Raum Rendsburg zusammengestellt. Wo in der Woche ab Montag, 5. Juni, gebaut wird, wie lange die Sperrungen dauern und was gemacht wird, erfahren Sie in unserer Verkehrsinfo.