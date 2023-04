﻿Aktuelle Sperrungen und Verkehrseinschränkungen im Raum Rendsburg

Welche Straßen im Raum Rendsburg sind aktuell gesperrt? Wo ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen? Ob Tunnel Rendsburg, Schwebefähre oder Autobahn – hier finden Sie eine Übersicht mit Baustellen in Rendsburg und Umgebung in der Woche ab Montag, 3. April.

Rendsburg. Straßen sind gesperrt, der Kanaltunnel in Rendsburg ist dicht oder die Schwebefähre ist außer Betrieb – das ist ärgerlich für Pendlerinnen und Pendler. Damit Sie nicht unvorbereitet sind, haben wir eine Übersicht der angekündigten Baustellen und Verkehrseinschränkungen im Raum Rendsburg zusammengestellt. Wo in der Woche ab 3. April gebaut wird, wie lange die Sperrungen dauern und was gemacht wird, erfahren Sie in unserer Verkehrsinfo.

Baustelle Kreisstraße 27 zwischen Rendsburg und Jevenstedt: Abschnittsweise Sperrung

Die Kreisstraße zwischen Rendsburg und Jevenstedt wird ab Montag, 3. April, bis Montag, 29. Mai, abschnittsweise gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) erneuert die beschädigte Fahrbahn sowie große Teile des begleitenden Radwegs.

Die Arbeiten sind in vier Bauphasen unterteilt: Von Montag, 3. April, bis Dienstag, 18. April, wird der Radweg zwischen Moorweg und Ortseingang Jevenstedt saniert. Von Mittwoch, 19. April, bis Sonntag, 23. April, wird der Asphalt zwischen der Auffahrt zur B202 und der Itzehoer Chaussee 133 erneuert. In der Zeit von Montag, 24. April, bis Montag, 8. Mai, finden die Bauarbeiten zwischen Itzehoer Chaussee 133 und der Kreuzung Plirup/Bramkamp statt. Schließlich folgt von Dienstag, 9. Mai, bis Montag, 29. Mai, der Bauabschnitt zwischen der Kreuzung Plirup/Bramkamp und dem Ortseingang Jevenstedt.

Anliegerinnen und Anliegern empfiehlt der LBV.SH, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereichs abzustellen. Die Baufirma vor Ort informiert rechtzeitig durch Hauswurfzettel über mögliche Einschränkungen. Polizei und Rettungsdienste im Einsatz können den Baubereich passieren. Die Arbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind daher möglich.

Umleitungen für Kraftfahrzeuge sowie Radfahrerinnen und Radfahrer werden ausgeschildert.

Baustelle Jungfernstieg Rendsburg: Sperrung Radweg und Fahrbahn

Im Stadtgebiet Rendsburg wird an der Veloroute 4 gearbeitet. Deshalb wird von Montag, 3. April, bis Freitag, 30. Juni, der Geh- und Radweg im Jungfernstieg entlang des Stadtsees voll gesperrt. Da für die Bauarbeiten ebenfalls ein Teil der Fahrbahn benötigt wird, werden Fahrzeuge über die Bahnhofstraße und die Holstenstraße umgeleitet. Für den Fußgänger- und Radverkehr wird eine Umleitungsempfehlung ausgeschildert.

Baustelle Adolfstraße Rendsburg: Vollsperrung

Die Adolfstraße in Rendsburg muss im Bereich des Grundstücks der Nummer drei von Montag, 3. April, bis Donnerstag, 6. April, aufgrund der Behebung einer Fahrbahnabsackung voll gesperrt werden. Eine Umleitungsempfehlung wird ausgeschildert. Fußgänger können die gesamte Straße weiterhin passieren.

Fußgängertunnel Rendsburg: Einschränkung der Fahrtreppen

Am Montag, 3. April, und Dienstag, 4. April, ist am Fußgängertunnel Rendsburg auf der Nord- und Südseite in der Zeit von 8 bis 16 Uhr jeweils nur eine Fahrtreppe in Betrieb. Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Bei Bedarf kann auf den Fahrstuhl ausgewichen werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass es gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen kann.