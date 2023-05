﻿Verkehr: Sperrungen im Raum Rendsburg in der Woche ab 15. Mai

Baustellen

Die Autobahnauffahrt Schacht-Audorf ist in eine Richtung gesperrt, auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Rendsburg fährt Schienenersatzverkehr. Tunnel Rendsburg, Schwebefähre, Autobahn oder Bahn – hier finden Sie eine Übersicht mit Baustellen in Rendsburg und Umgebung in der Woche ab Montag, 15. Mai.

