﻿Rendsburg: Anleger Nobiskrug bereit für Hybridfähren

Die Umbauarbeiten für die Nutzung der neuen Hybridfähren sind am Anleger Nobiskrug abgeschlossen. Das für Rendsburg vorgesehene neue Modell befindet sich derzeit jedoch noch in der Wartung.

Die Arbeiten zum Einsatz der neuen Hybridfähren am Anleger Nobiskrug sind vorerst abgeschlossen: Geänderte Dalben erlauben jetzt die Anfahrt in Rendsburg und Schacht-Audorf. Bis die neuen Schiffe dort auch geladen werden können, dauert es jedoch noch. Das sind die Hintergründe am Nord-Ostsee-Kanal.

