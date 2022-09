﻿Rendsburg: Das erwartet Triathleten beim SH Netz Cup

500 Meter schwimmen, 22,5 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer laufen: Das ist die Distanz beim SparkassenCanalTriathlon, der dieses Jahr wieder im Rahmen des SH Netz Cup in Rendsburg ausgetragen wird. Das wird Sportlern und Zuschauern dabei geboten.

Rendsburg. Im Mittelpunkt des SH Netz Cup in Rendsburg steht traditionell das Rudern. Zum Breitensport-Programm gehört jedoch auch der Triathlon, bei dem sich Sportlerinnen und Sportler auf dem Wasser und auch an Land messen können. In diesem Jahr wird die Veranstaltung am Sonnabend, den 1. Oktober, ab 9 Uhr ausgetragen. Interessierte können sich allein oder in der Staffel noch bis zum 30. September anmelden.

Beim sogenannten Volkstriathlon müssen Teilnehmende 500 Meter im Wasser, 22,5 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer laufend zurücklegen. Als erstes wird im Hafenbecken des Nord-Ostsee-Kanals geschwommen. Danach führt die Radstrecke bis nach Hörsten , ehe als letztes die Laufstrecke am Kanal-Wanderweg zu absolvieren ist. „Der Triathlon setzt die Stärken und Besonderheiten der Region bestens in Szene“, begründet Vorstandsvorsitzender Sönke Abendroth, das Engagement der Sparkasse Mittelholstein als Titelsponsor.