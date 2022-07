Wie wichtig die Arbeit am Computer inzwischen auch im Handwerk ist, zeigt das Gesellenstück von Lasse Lemke. Für seinen im Betrieb Toppform in Rieseby digital geplanten Designer-Schreibtisch erhielt er jüngst den Innovationspreis der Tischler-Innung Rendsburg-Eckernförde. So greift die Arbeit an PC und Werkstatt ineinander.

Rieseby. Computer haben es Lasse Lemke angetan – aber auch der Werkstoff Holz. Zwei Steckenpferde, die nach Gegensatz klingen, sich bei der Lehre zum Tischler jedoch ideal ergänzen. Für sein Gesellenstück, einen am PC entworfenen Design-Tisch, hat Lemke den Innovationspreis der Tischler-Innung Rendsburg-Eckernförde erhalten. Die Arbeit ist ein gutes Beispiel für den Wandel, der längst auch das Handwerk erreicht hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Idee zur Tischlerlehre kam mir während meiner Highschool-Zeit in den USA“, sagt Lasse Lemke. Der Gastvater des 21-Jährigen ist eigentlich Programmierer, in ihrer Freizeit arbeiten beide jedoch gern mit Holz. Dabei reifte bei dem Eckernförder der Entschluss, die Schule nach dem Mittleren Schulabschluss zu verlassen und eine Ausbildung zu beginnen.

Rendsburg-Eckernförde: Digitalisierung erfasst auch das Handwerk

Gesagt, getan: Die Tischlerei Toppform aus Rieseby gibt dem jungen Mann, der nur mit der Empfehlung eines Kollegen kommt, eine Chance und einen Ausbildungsplatz. „Das war das erste Mal, dass wir das ohne Vorpraktikum gemacht haben“, sagt Projektleiter Enno Peeck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wahl erweist sich für beide Seiten als glückliche Fügung. Toppform arbeitet an der Schnittstelle zwischen Handwerk und Industrie, stattet etwa Bäckereien mit maßgeschneidertem Mobiliar aus und liefert kleineren Tischlereien zu.

Als Peeck selbst vor einigen Jahren Tischler lernt, ist er der erste in seiner Klasse, der sein Gesellenstück am Computer plant. Bei Lasse Lemke gibt es dagegen nur noch einen Mitschüler, der das nicht am Computer macht, sondern per Hand.

Mittlerweile bekommen die Azubis im Kreis Rendsburg-Eckernförde von der Tischler-Innung gleich zum Lehrstart einen Laptop, arbeiten schon in der Berufsschule mit einem CAD-Programm, mit dem Werkstücke am PC geplant und die Daten anschließend per Schnittstelle direkt an eine sogenannte CNC-Fräse zur Bearbeitung gegeben werden können.

Die Bandbreite der Aufgaben in einer modernen Tischlerei gehen heute weit über das Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle hinaus. Neue Projekte plant Enno Peeck fast nur noch am Computer, kann Kundinnen und Kunden so vor Ort auf dem Tablet zeigen, wie ihr Laden aussehen würde. „Viele können sich das so erst richtig vorstellen“, sagt der 29-Jährige.

Wie sein Gesellenstück in etwa aussehen soll, wusste Lasse Lemke hingegen schon. Aus rein praktischen Gründen sollte es ein Schreibtisch sein, aber kein schnödes Teil mit vier Beinen und Arbeitsplatte, sondern ein richtiges Designer-Stück. „Die Form hatte ich im Kopf, vielleicht aus einem Film“, sagt der 21-Jährige. Geselle Nasir Mohammadi gibt Tipps, Lemke kann an einer alten Fräse üben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am Rechner konstruiert der Lehrling einen Unterbau aus Sperrholz, verkleidet mit Eichenfurnier und einer eingelassenen LED-Leiste. Besonderheit ist jedoch die Arbeitsplatte aus Möbellinoleum, die sich einmal ganz um den Schreibtisch zieht. Acht Meter verarbeitet Lemke dafür – ein Risiko, denn falsch aufgebracht kann sie nicht mehr bewegt werden und das Gesellenstück wäre hinüber. „Das war mutig“, bekennt Peeck.

Dafür zeichnet die Tischler-Innung Rendsburg-Eckernförde Lasse Lemke zum Ende seiner Lehrzeit aus: Neben dem Gesellenbrief erhält er auch den Innovationspreis für seine Arbeit. Und die Bestätigung, mit der Ausbildung genau die richtige Wahl getroffen zu haben. Vielleicht folgt in einigen Jahren auf das Gesellen- noch ein Meisterstück.