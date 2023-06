Rieseby: Kälber sterben bei Feuer in Stall

Rieseby. Eine Autofahrerin hat in der Nacht um 2.25 Uhr einen Brand in einem Stall in Rieseby entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Straße Moorholz ankamen, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung.

Die im Stall untergebrachten zehn bis 15 Kälber in Rieseby konnten nicht mehr gerettet werden. Sie starben in den Flammen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ebenso brannten die landwirtschaftlichen Maschinen bei dem Feuer im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus.

Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn zwischen Rieseby und Moorholz bis 8.20 Uhr voll gesperrt werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen, die Kriminalpolizei in Eckernförde hat die Ermittlungen zum Feuer aufgenommen. Wie viele Tiere tatsächlich in der Halle bei Brandausbruch waren, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

