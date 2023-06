﻿Noch vor der Sommerpause: Kreistag will wichtige Ämter vergeben

Mit der Nachwahl in Eckernförde hat sich die Zusammensetzung des neuen Kreistages Rendsburg-Eckernförde noch einmal leicht verschoben. Zwei neue Mandate kamen hinzu. Schon in der kommenden Woche geht es ums Geld.

Rendsburg. In einer Woche will der Kreistag Rendsburg-Eckernförde die wichtigen Posten an der Spitze der Ausschüsse vergeben sowie diejenigen Mitglieder bestimmen, die den Kreis in Gremien wie den Aufsichtsräten von Abfallwirtschaft und Landestheater vertreten. Denn: Mit dem Ergebnis der Nachwahl in Eckernförde vor einer Woche und dem zweiten Direktmandat für die SPD war es zuletzt noch einmal zu Verschiebungen gekommen. Das Gremium ist nach dem vorläufigen Ergebnis vom 14. Mai nun um weitere zwei Sitze angewachsen. Jetzt steht das amtliche Endergebnis fest. 64 Sitze umfasst der neue Kreistag Rendsburg-Eckernförde (23 CDU, 12 SPD, 10 Grüne, 6 SSW, AfD 5, FDP 3, WGK 2, Linke, Basis, Partei je 1).